Negen doden bij helikopterongeluk Japan

Bij een helikoptercrash in Japan zijn alle negen inzittenden om het leven gekomen. Tijdens een trainingsvlucht stortte de helikopter vrijdag neer op het eiland Honshu, meldt persbureau AFP.

Reddingswerkers hebben de lichamen zaterdag geborgen. Hoe de helikopter heeft kunnen neerstorten is nog niet bekend. De Bell 412-helikopter verliet vrijdag de basis om een klimroute te inspecteren in de bergen bij Nagano en Niigata, en keerde vervolgens niet terug. Er kon ook geen contact meer gemaakt worden met het toestel.

Door de regering gestuurde onderzoekers vonden het wrak in een bosrijke omgeving. Afgelopen jaar zijn er vaker helikopters neergestort in Japan, zoals in februari, waarbij twee piloten om het leven kwamen. In november van vorig jaar crashte ook een helikopter, daarbij overleden de vier inzittenden.