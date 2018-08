Monsanto moet kankerpatiënt miljoenen betalen

Het Amerikaanse landbouwchemiebedrijf Monsanto moet een schadevergoeding van 289 miljoen dollar (253 miljoen euro) betalen aan een kankerpatiënt die zegt dat zijn ziekte is veroorzaakt door gebruik van het omstreden onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Dat heeft een jury in San Francisco vrijdag bepaald, meldt persbureau AP.

De zaak van Dewayne Johnson, een voormalige schoolconciërge, is de eerste van duizenden zaken waarin wordt gesteld dat het glyfosaathoudende Roundup kanker veroorzaakt. Monsanto ontkent dat en gaat tegen de uitspraak in hoger beroep.

Juryleden bij de rechtbank in Californië stelden Johnson in het gelijk dat het gebruik van de onkruidverdelger heeft bijgedragen aan zijn ziekte, en dat het bedrijf een waarschuwing op het etiket had moeten zetten over de gezondheidsrisico’s van glyfosaat.

“De jury vond dat Monsanto met kwade wil heeft gehandeld, want ze wisten dat wat ze deden verkeerd was en deden het met roekeloze veronachtzaming van menselijk leven”, zei Robert Kennedy Jr., een van de advocaten van Johnson.

Wetenschappelijk onderzoek

Volgens Monsanto heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat het gebruik van glyfosaat veilig is. “Wij blijven dit product met een veertigjarige geschiedenis van veilig gebruik krachtig verdedigen.”

De 46-jarige Johnson gebruikte Roundup en een soortgelijk middel, Ranger Pro, als verdelger bij scholen in de regio van San Francisco. Hij sproeide grote hoeveelheden uit een tank op een vrachtwagen, en kreeg het bij wind in zijn gezicht. In 2014 werd Non-Hodgkin lymfoom, een vorm van lymfeklierkanker, bij hem vastgesteld, een ongeneeslijke ziekte.

Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is glyfosaat veilig als het wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies op het etiket. Het International Agency for Research on Cancer, dat deel uitmaakt van het Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt het sinds 2015 als waarschijnlijk kankerverwekkend.

Ook in Europa is glyfosaat omstreden. De Europese Unie verlengde vorig jaar de vergunning van het middel met vijf jaar.