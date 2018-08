BMX’er Laura Smulders pakt goud op EK

Laura Smulders heeft op het Europees kampioenschap BMX in Glasgow een gouden medaille behaald. De Deense Simone Christensen pakte het zilver, de Russin Jaroslava Bondarenko het brons. Smolders jongere zus Merel (20) werd vierde.

Laura Smulders (24) kent een goed jaar: in juni veroverde ze al de wereldtitel in Bakoe (Azerbeidzjan). In de finale BMX startten vier Nederlandse dames. Manon Veenstra werd zevende, Judy Blaauw viel vroeg in de race en kwam als achtste en laatste over de streep.

Op de Olympische Spelen in Londen in 2012 won Laura Smulders de bronzen medaille.

Lees meer over de BMX-zussen Smulders: De oudste is ‘gruwelijk snel’, de jongste heeft ‘peper in de reet’

Bij de mannen deed Nederland het minder goed. Alleen Joris Harmsen startte in de finale, hij eindigde als zesde.