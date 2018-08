Heracles bezorgt Ajax opnieuw slechte seizoensstart

Na de nederlaag vorig jaar in Almelo lukte het Ajax ook niet de opening van dit Eredivisieseizoen te winnen van Heracles Almelo. In de Johan Cruijff Arena werd het zaterdagavond 1-1. De Amsterdammers kwamen in de 84ste minuut zelfs op achterstand door een schitterend afstandsschot van aanvaller Kristoffer Peterson. In de slotfase kopte Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt de gelijkmaker binnen.

Ajax-trainer Erik ten Hag had veel wijzigingen aangebracht in het elftal. Basisspelers als Klaas-Jan Huntelaar en Frenkie de Jong begonnen op de bank en dat was te zien in het veld. In de eerste helft was het vooral te danken aan middenvelder/regisseur Hakim Ziyech dat de Amsterdammers nog gevaarlijk waren. Opvallend was dat de ploeg uit Almelo, onder leiding van de Duitse nieuwe trainer Frank Wormuth, Ajax al op eigen helft vastzette waardoor ze moeilijk een aanval konden opzetten.

Na de rust bracht Ten Hag dan toch Huntelaar en De Jong, die eigenlijk werden gespaard voor de kwalificatiewedstrijd met Standard Luik, binnen te lijnen. Het zorgde ervoor dat de Amsterdammers wat opportunistischer gingen voetballen maar dankzij een een paar goede reddingen van Heracles-doelman Janis Bladwich bleef het lange tijd 0-0. In de zeer hectische slotfase na de twee doelpunten kwamen Bladwich en Ajax-verdediger De Ligt hard met elkaar in botsing waardoor de wedstrijd een paar minuten werd stilgelegd.

Later op zaterdag speelt landskampioen PSV tegen FC Utrecht.

Dit bericht wordt aangevuld