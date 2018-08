Eredivisie, maar de koffie blijft hetzelfde

Terwijl de spelers op De Oude Meerdijk zijn begonnen aan een positiespel, zijn op de lege hoofdtribune drie klussers bezig met laatste voorbereidingen van eredivisieclub FC Emmen. De een controleert de stoeltjes, de andere twee sleutelen vanaf een hoogwerker aan de geluidsinstallatie, die aan de rand van het dak van de hoofdtribune hangt. „15 inch-boxen worden dat, die komen door het hele stadion”, zegt Wim Beekman, algemeen directeur van FC Emmen. De oude speakers dateerden uit de vorige eeuw.

Achter het doel nemen vier gepensioneerden de verrichtingen van de spelers door. Binnenlopen kan hier altijd. Althans, nog wel. Bij de eerste thuiswedstrijd, volgende week tegen AZ, zullen de open hoeken van het stadion worden afgesloten door vier draaideuren.

Het zijn tourniquets van de nieuwste soort, mede mogelijk dankzij de gemeente Emmen, de eigenaar van het stadion. Kaartencheck met gezichtsherkenning, even modern als de nieuwe camera’s die worden opgehangen en de bussluis voor bezoekende supporters aan de noordtribune.

De veiligheid om en rond het stadion is meer dan ooit een punt van aandacht. Ajax komt dit seizoen langs, net als PSV en Feyenoord. Er komt meer uit- en thuispubliek. Emmen riep de eigen aanhang op bij thuisduels geen voetbalshirts van de traditionele top-drie meer te dragen. Dat kon alleen in de eerste divisie.

Zestien camera’s

Voor de zuidtribune, thuishaven van de Brigata Fanatico, de Emmense harde kern, liggen een hoop oranje internetkabels die hun weg door het stadion nog moeten vinden. Net als de selectie was ook het wifi-signaal aan versterking toe. Het publiek moet de doelpunten en sfeeracties kunnen delen op sociale media.

De Emmense zomer bracht meer vernieuwingen. Vier kilometer aan bekabeling legt FOX Sports neer aan de Meerdijk, nodig om de zeventien thuiswedstrijden live uit te zenden. De enige camera die doorgaans voor de duels in de Jupiler League werd gebruikt, krijgt hulp van vijftien anderen. Geen acht man tellende crew meer op wedstrijddagen, maar veertig man personeel van FOX Sports in het stadion. Ook voor hen moet een werkplek worden gecreëerd.

Na de promotie via de play-offs maakt FC Emmen zich na meer dan dertig jaar op het tweede niveau op voor zijn debuut in de eredivisie. Nooit eerder speelde een Drentse club op het hoogste niveau.

Zo promoveerde FC Emmen naar de eredivisie.



Een zegen voor een stad die in 2018 opnieuw de minst aantrekkelijke woonstad onder de vijftig grootste gemeenten was, volgens de jaarlijkse Atlas voor gemeenten. Weinig cultureel aanbod, niet veel banen. Alleen het dierenpark heeft landelijke naamsbekendheid. Bekende Emmenaren: zanger Jannes, zanger Daniël Lohues, voetballer Jurgen Locadia en voetbalcommentator Evert ten Napel. Tegenwoordig woont topschaatser Kjeld Nuis er ook. En nu heeft de stad uit het niets een eigen eredivisieclub.

„Een minderwaardigheidscomplex is misschien een groot woord”, zegt voorzitter Ronald Lubbers, zelf geboren in Schoonebeek, net onder Emmen. „Maar de Drent heeft nu wel het idee dat hij er echt bij hoort.” De gefortuneerde ondernemer die in 2012 terugkeerde bij de club zag na de promotie zelfs Emmen-spandoeken in Utrecht hangen. „Mensen met Drentse roots durven nu hun vinger weer op steken, willen erbij horen.”

„Het was onwerkelijk”, zegt trainer Dick Lukkien. De 17.000 mensen die op het feest op het Raadhuisplein afkwamen waren voor hem een bevestiging van wat hij en zijn team hadden gepresteerd. Het werd een latertje, die Tweede Pinksterdag. „20 mei is de Bevrijdingsdag voor Emmen.”

Aan de Meerdijk maakte de feeststemming gauw plaats voor zakelijkheid. Geplande vakanties werden afgezegd. Een korte, volle zomer voor de boeg, met volop aanpassingen bij een club die het liefst zichzelf wil blijven. Benaderbaar en nuchter. Poespas: niet te zien. De persvoorlichter, die de club vorig jaar niet had, heet er perscoördinator, want „voorlichters passen niet bij Emmen”. Freddy Donker, wiens teenslippers hem de weg door het stadion wijzen, is tussendoor ook nog verantwoordelijk voor de behuizing van nieuwe spelers. Die plaatst hij in omliggende dorpen, liefst in de buurt van het stadion. „Ik heb nu eenmaal de beste contacten in de buurt.”

Dromen van de eredivisie

Het basisteam van acht personen dat de club draaiende hield, is inmiddels uitgebreid. De financiële man had tegelijkertijd een facilitaire taak. „Sociale media deed iemand er even bij, dat kan niet meer”, zegt Beekman, die er deze zomer bijna tien nieuwe collega’s bij kreeg.

Beekman stapte in 2013 in bij FC Emmen. Hij had net zijn C1000’s in de regio verkocht aan Jumbo, was een vrij man. Voorzitter Lubbers vroeg hem een businessplan te schrijven voor de FC. „Een half uur later belde hij op. Of ik algemeen directeur wilde worden.”

Foto’s Siese Veenstra/ANP

De club legde contact met Heracles Almelo, met De Graafschap en zag in PEC Zwolle een ideaal voorbeeld. „Het is geen toeval”, zegt hij. „In het plan vijf jaar terug hebben we gezegd dat we in het vierde of vijfde jaar wilden promoveren.” Beekman wijst naar het boek Dromen van de eredivisie op de tafel in het administratiehok. „Dat heb ik direct onderin de kast gelegd. Dromen doe je van een mooie auto, of van een mooie vrouw. Je moet een plan maken en daarin geloven.”

Zwarte cijfers

Sportief succes was niet vanzelfsprekend. In 2015 haalde de club nog de halve finales van de play-offs. Twee keer zevende, een keer vierde in de eindstand. Weg uit de onderste regionen, steeds een stapje hogerop. Vijf jaar na het verschijnen van zijn plan wacht het eerste eredivisieduel.

Met lokale geldschieters werd de basis gelegd. Voor het vijfde jaar op rij schrijft de club zwarte cijfers, al heeft de club nog leningen openstaan bij de gemeente, die FC Emmen een aantal keer van de ondergang redde. Gemikt wordt op steun uit de regio, om genegenheid voor de club als een olievlek te verspreiden. Liever tien kleine sponsoren om een euro op te halen, dan één grote. Ook nu blijven lokale bedrijven betrokken en de gemeente werkt graag mee. „Die hoeven minder geld te besteden aan citymarketing, Emmen is nu overal bekend”, zegt Beekman.

Eredivisievoetbal in Drenthe betekent aanzien, aandacht. Nieuwe interesse van sponsoren, publiek en pers. Na de promotie voegden zich bij de 1.200 bestaande sponsoren nog eens 600 nieuwe. „Dat is mooi”, zegt Beekman. „Maar het was mooi geweest als die mensen er ook al bij waren toen het minder ging. Dan waren we nu misschien verder geweest.” De begroting verdubbelde naar 6 miljoen euro.

Dat FC Emmen van ver komt, weet Joseph Oosting maar al te goed. Mister FC Emmen speelde meer dan 250 wedstrijden in het eerste elftal en was daarna nog actief als jeugdtrainer en hoofd jeugdopleidingen. „We waren op sterven na dood. De jeugdopleiding werd in mijn tijd zelfs van de hand gedaan.” Nu ziet hij zijn club promoveren. Oosting is nu trainer van Jong Vitesse, maar woont nog in Emmen. „Dit brengt de regio verder. Het nietige Emmen in de eredivisie, prachtig. Al die aandacht, het leeft.”

Oververhitte servers

Dat bleek ook uit de verkoop van de seizoenskaarten. De voorgaande jaren zaten er vaak drie- tot vierduizend mensen op de tribune, nu waren de 5.500 seizoenskaarten binnen anderhalf uur uitverkocht. De online-verkoop moest worden stopgezet doordat de twee servers oververhit raakten. „Stonden er nog eens 500 man voor de deur van het stadion”, zegt Beekman. Per thuiswedstrijd zijn er 500 kaarten beschikbaar voor de vrije verkoop, om een ander publiek te trekken.

Foto Siese Veenstra/ANP

De 21 stoeltjes op de perstribune moeten genoeg zijn. „We houden zoveel mogelijk als het was”, zegt Beekman. De koffie in de kantine blijft gewoon hetzelfde.

Sommige zaken moesten wel anders. De kleedkamers onder de hoofdtribune kregen een opknapbeurt. „Die konden qua hygiëne niet meer door”, zegt Lukkien. Ook zijn medische staf werd uitgebreid. Die hebben in het nieuwe seizoen een aparte werkruimte.

Als trainer denkt hij graag mee over verbeteringen binnen de club. „Ik vind die toegankelijkheid, die gezelligheid, ook belangrijk. Bescheiden blijven. Maar ik heb hier vaders met kinderen door de catacomben zien lopen na een wedstrijd. Dat kan niet meer.”

De voorbereiding bleef zoals gepland, alleen een wedstrijd tegen Heracles Almelo werd ingelast. „Ik wilde mijn team in drie wedstrijden op eredivisieniveau aan het werk zien”, zegt Lukkien, wiens ploeg zondag naar ADO Den Haag afreist.

De Brigata Fanatico ziet het liefst hun 500 stoeltjes nog voor de eerste thuiswedstrijd tegen AZ plaatsmaken voor een staantribune, zoals de fankurven in Duitsland. De aanvraag ligt bij de KNVB. „Maar het is lastig met Europese wedstrijden”, zegt Beekman. Bij FC Emmen kijken ze alweer vooruit.