Egyptische veiligheidsdiensten verijdelen aanslag op kerk

Egyptische veiligheidsdiensten hebben zaterdag een aanslag op een kerk ten noorden van de hoofdstad Kairo verijdeld. Ze zorgden ervoor dat een militant met een bomgordel niet een volle kerk binnen kon komen in het district Mostorod, waarna de aanslagpleger op 250 meter afstand zichzelf tot ontploffing bracht. Er vielen geen andere slachtoffers, meldt persbureau Reuters op basis van het staatspersbureau MENA.

De mislukte aanslag is nog niet opgeëist.

Christenen vaker doelwit in Egypte

De christelijke minderheid in Egypte (ongeveer 10 procent van de tachtig miljoen inwoners) is vaker doelwit van aanslagen. Op Palmzondag in april 2017 richtte terreurbeweging Islamitische Staat (IS) een bloedbad aan in twee kerken. Er vielen 45 doden en meer dan honderd gewonden. De aanslagen vonden plaats vlak voor het bezoek van paus Franciscus aan Egypte. Het was voor de Egyptische president Sisi reden om de noodtoestand uit te roepen; deze is anderhalf jaar later nog steeds van kracht.

De meeste recente aanslag was in december vorig jaar. Toen schoot een militant op kerkgangers van de koptische kerk in een buitenwijk van Kairo. Bij de terreurdaad kwamen elf christenen om het leven.