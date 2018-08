Zaak-Dille: ‘onvoldoende aanknopingspunten’ voor onderzoek naar verkrachting

Naar de mogelijke ontvoering, verkrachting en bedreigingen van de woensdag overleden PVV-politica Willie Dille komt geen onderzoek. Dat maakten de burgemeester van Den Haag, de officier van justitie en de hoofdcommissaris van politie vrijdagmiddag bekend na uitvoerig overleg.

Er zijn, zo zegt de zogenoemde driehoek, „onvoldoende aanknopingspunten” om een onderzoek te beginnen.

In een emotioneel afscheidsfilmpje op Facebook, dat inmiddels is verwijderd, zei de woensdag overleden Dille dat ze in maart 2017 was ontvoerd en verkracht door een groep moslims in een poging haar in haar politieke werk te belemmeren. De groep zou daartoe zijn aangezet door een ander gemeenteraadslid, ex-PVV’er Arnoud van Doorn.

Van Doorn, die zich tot de islam heeft bekeerd en nu fractievoorzitter is van de Partij van de Eenheid, zei zich op Twitter niet tot een reactie te willen verlagen en een aanklacht wegens smaad of laster te zullen overwegen. Dat was voor Dille zelfmoord pleegde.

Geen aangifte

De politie Haaglanden zei donderdag dat er meerdere malen contact was geweest met de politica. Zij wilde echter geen aangifte doen van ontvoering, verkrachting noch bedreigingen, en concrete informatie ontbrak volgens de politie. Daardoor kon geen onderzoek worden begonnen. Burgemeester Krikke zei donderdag dat zij Dille, sinds die haar in oktober op de hoogte bracht, had aangespoord aangifte te doen.

In een verklaring vrijdagmiddag zegt het Openbaar Ministerie (OM) dat Dille na de gesprekken met de politie, die soms op haar verzoek plaatsvonden, „steeds heeft aangegeven geen aangifte te doen en ook geen bemoeienis van de politie te willen”. „Ze heeft om die reden ook niet meer informatie willen verstrekken op basis waarvan ambtshalve een onderzoek gestart had kunnen worden”, schrijft het OM.

De politie heeft Dille in eerste instantie ook zelf benaderd om haar verhaal te doen, nadat „iemand uit haar omgeving” de verkrachting en bedreigingen had gemeld. Het OM zegt dat als er nu concrete aanwijzingen komen, die serieus onderzocht zullen worden.

