Op een zonnige middag wandel ik op mijn gemak door Amstelveen. Twee kinderen, niet veel ouder dan tien of elf jaar, fietsen voorbij. Zij kennen elkaar kennelijk goed. Ik kan nog net hun serieuze gesprek opvangen.

Jongen: „Tijdens de vakantie heb ik jou een pakkerd gegeven. Vond je dat erg vervelend?”

Meisje: „Nee, helemaal niet!”

Een #MeToo-discussie op twee fietsjes.

