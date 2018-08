Verdachte moord op crimineel Pronk weer vrij

De man die vastzat op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de beruchte crimineel Karel Pronk is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer in het onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Pronk werd afgelopen dinsdag doodgeschoten op straat voor een koffiehuis in Delft. Getuigen zeiden tegen Omroep West dat Pronk ogenschijnlijk ruzie kreeg met een motorrijder. Die zou een wapen uit zijn motor hebben gepakt, om daar vervolgens het vuur mee te openen op de 60-jarige beroepscrimineel. Na de schietpartij wist hij te ontkomen.

Lees ook: Veel criminele jongeren, en geen geld om iets te doen

Nog dezelfde dag arresteerde de politie de 28-jarige man die vrijdag weer is vrijgekomen. Hij zou zich kort na de schietpartij opvallend hebben gedragen, aldus justitie. Volgens Omroep West verliet de man kort na het incident in paniek het koffiehuis vlakbij de plaats delict.

‘Met pensioen’

Karel Pronk was op het moment van zijn dood “met pensioen” als crimineel, zei zijn voormalige advocaat Jan-Hein Kuijpers tegen persbureau ANP. Begin jaren negentig kreeg hij twintig jaar cel voor het uitlokken van de moord op een orchideeënkweker. Hij ontsnapte tot twee keer toe uit de gevangenis. In 2009 werd hij nog tot zes jaar cel veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en verboden vuurwapenbezit.

Het motief voor de moord op Pronk is vooralsnog onduidelijk. De afgelopen maanden waren er in Delft verschillende geweldsincidenten, zoals een beschieting van een coffeeshop en een zonnestudio en een aanval met een handgranaat op een coffeeshop van dezelfde eigenaar. Of er een verband bestaat tussen die voorvallen en de dood van Pronk is niet bekend.