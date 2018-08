‘Turkije ondersteunt opening weekendscholen in Nederland’

De Turkse overheid werkt mee aan het opzetten van weekendscholen in verschillende westerse landen, waaronder Nederland. Dat bevestigt de Turkse overheidsorganisatie YTB, schrijft de NOS. De op Turken in het buitenland gerichte organisatie maakte op haar website in april al melding van het project.

Turkse organisaties en groepen in Nederland en andere landen kunnen aanspraak maken op financiering uit Ankara als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, meldt de NOS. Zij moeten ongeveer vijf uur per weekend lesgeven (twee uur Turks en drie uur geschiedenis, godsdienst, kunst en maatschappijleer). De klassen moeten daarnaast bestaan uit minimaal 15 en maximaal 25 leerlingen. De cursussen moeten een looptijd hebben van tussen de 32 en 40 weken.

Drie leeftijdscategorieën

De kinderen worden volgens de NOS ingedeeld in drie leeftijdscategorieën: van zes tot negen jaar, tien tot dertien jaar en veertien tot zeventien jaar. Organisaties die de Turkse kinderen in het buitenland les gaan geven, krijgen een financiering van tussen de 7.000 euro en 15.000 euro.

Het project is erop gericht om de taalvaardigheid en identiteit van kinderen met Turkse wortels te versterken, evenals de banden met het vaderland. De Turkse overheid financiert de weekendscholen in belangrijke mate. Overige financiering zal moeten komen van ouders, meldt de NOS.