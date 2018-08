Multifunctionele cake

Met dit basisrecept kunt u eindeloos variëren. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een cakevorm van 23 x 12 cm in met boter. Bedek de bodem met bakpapier. Klop de 250 gram bloem, het bakpoeder en het zeezout in een middelgrote kom door elkaar.

Doe de boter en suiker in een andere middelgrote kom. Snijd het vanillestokje in de lengte open met een klein mes en schraap het merg in de kom met boter. Bewaar het stokje voor een ander gerecht. Klop het mengsel 4 tot 5 minuten op hoge snelheid met een handmixer tot het licht is.

Klop een voor een de eieren erdoor en klop goed na elke toevoeging tot het mengsel licht en luchtig is.

Klop op lage snelheid om en om een derde van het bloemmengsel en de helft van de slagroom door het mengsel. Schraap zo nodig de zijkanten van de kom schoon en klop het mengsel glad.

Verdeel het beslag over de cakevorm en bestrooi het met de zeezoutvlokken. Bak de cake 50 tot 60 minuten in de oven tot de bovenkant goudbruin is en een prikker die je in het midden steekt er schoon uit komt. Zet de cake 10 minuten in de bakvorm op een rooster. Keer de cake op het rooster, verwijder het bakpapier, keer hem opnieuw en laat hem afkoelen.