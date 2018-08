Roemenen demonstreren voor ontslag regeringscoalitie

Vele tienduizenden Roemenen zijn vrijdagavond de straat op gegaan om het ontslag te eisen van de regeringscoalitie van het linkse PSD en het centrum-rechtse ALDE. Op bijeenkomsten in het hele land, georganiseerd door leden van de Roemeense diaspora, uitten de demonstranten hun frustratie over wijdverbreide corruptie en pogingen van het kabinet om de juridische strijd tegen fraude een halt toe te roepen.

In Boekarest zetten oproeragenten traangas en het waterkanon in tegen demonstranten die het politiekordon voor het parlement trachtten te doorbreken. Op het Overwinningsplein in het centrum van de hoofdstad had zich een menigte van 100.000 mensen verzameld, volgens televisiezender Digi24. 250 van hen liepen verwondingen op bij schermutselingen met de politie, die het plein probeerde schoon te vegen.

Tienduizenden Roemenen demonstreerden vrijdagavond tegen de regeringscoalitie Foto Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Corruptie

Recente aanleidingen voor de volkswoede zijn een reeks maatregelen die de slagkracht van anti-corruptieaanklagers beperken, het ontslag van de succesvolle chef van het anti-corruptiebureau DNA en het aanblijven van PSD-voorzitter Liviu Dragnea als parlementsvoorzitter, ondanks twee veroordelingen voor fraude.

Een aantal van de opgedaagde diaspora-leden waren uit verschillende hoeken van Europa gekomen om de demonstraties bij te wonen. De 3 tot 5 miljoen Roemenen die volgens de Wereldbank in het buitenland wonen, leveren een belangrijke bron van inkomsten voor het land van 20 miljoen inwoners. Tegelijk staan ze symbool voor de gebrekkige levensstandaard en het negatieve politieke klimaat dat veel Roemenen tot emigratie drijft.

Vorig jaar al gingen honderdduizenden Roemenen de straat op om te demonstreren tegen een wetsvoorstel om een aantal corruptie vergrijpen uit het strafrecht te halen. Het ging toen om de grootste protesten sinds de val van het communisme in 1989.