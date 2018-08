Oppositie Zimbabwe vecht verkiezingsuitslag aan

De grootste oppositiepartij in Zimbabwe vecht de uitkomst van de recente presidentsverkiezingen aan bij de rechter. Partijleider Nelson Chamisa meldt vrijdag op Twitter dat hij een procedure is gestart. Zijn Movement for Democratic Change (MDC) wil dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven of dat Chamisa als winnaar wordt uitgeroepen. De verkiezingen van 31 juli zouden zijn gemanipuleerd.

Our legal team successfully filed our court papers.We have a good case and cause!! — Nelson Chamisa (@nelsonchamisa) August 10, 2018

Een advocaat van de MDC zei vrijdag tegen persbureau AP dat het gelukt is “alle wiskundige en statistische onregelmatigheden voor de rechter te brengen”. Bewijs heeft de politieke partij nog niet naar buiten gebracht. Wel zijn er verschillende ngo’s in Zimbabwe die rapporten hebben gepubliceerd over de verkiezingen. Zij zetten vraagtekens bij de hoge opkomst op sommige plekken en benoemen opvallende verschillen tussen de aantallen stemmen in de presidents- en parlementaire verkiezingen.

Doden bij verkiezingsonrust

De Zimbabweaanse verkiezingsuitslag van begin augustus leidde tot veel onrust. Eerst toen de uitslag op zich liet wachten en later toen bleek dat de zittende president Emmerson Mnangagwa de verkiezingen won. Chamisa en zijn partij verwierpen de uitslag en in hoofdstad Harare gingen aanhangers de straat op. Het leger trad op en er vielen zes doden.

Even was daar de schijn dat Zimbabwe na Mugabe’s 30-jarige dictatuur de goede weg in sloeg. Maar, schrijft correspondent Bram Vermeulen, de onrust rondom de verkiezingen hebben die hoop al teniet gedaan.

Mnangagwa volgde in november 2017 Robert Mugabe op nadat die werd afgezet na dertig jaar presidentschap. Mnangagwa’s partij Zanu-PF zei vrijdag dat het er vertrouwen in heeft dat Chamisa’s zaak geen stand houdt voor de rechter. “Verkiezingen worden niet gewonnen in de rechtszaal, die worden gewonnen in het veld”, aldus Paul Mangwana van de Zanu-PF. “Maar als ze het in de rechtszaal willen uitvechten, hebben wij voldoende mensen met juridische kennis om hen de baas te zijn.”

Presidentsinauguratie uitgesteld

Als gevolg van de rechtszaak wordt de inauguratie van de nieuwe president uitgesteld. Die stond gepland voor aankomende zondag. De rechtbank heeft twee weken de tijd om tot een oordeel te komen.

Een partijgenoot van Chamisa, Tendai Biti, werd donderdag aangeklaagd voor het aanzetten tot geweld en het voortijdig aankondigen van onofficiële verkiezingsresultaten. Hij claimde na de verkiezingen dat de MDC gewonnen zou hebben.

Vervolgens vluchtte hij, naar eigen zeggen omdat hij vreesde voor zijn leven, naar buurland Zambia, maar daar werd hem asiel geweigerd. Zambia overhandigde hem bij aankomst aan de veiligheidsdienst van Zimbabwe. Donderdag verscheen Biti al voor de Zimbabweaanse rechter. Als die hem schuldig bevindt, kan Biti’s straf oplopen tot tien jaar cel, een boete of beide.