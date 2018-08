Openbaar Ministerie opent onderzoek naar Naoufal F.

Naoufal F. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Nederlandse Iraniër Mohammad Reza Kolahi Samadi. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag naar aanleiding van berichtgeving van Het Parool. De landelijke recherche onderzoekt of F. als opdrachtgever heeft gefungeerd.

De 37-jarige Naoufal, beter bekend als Noffel, is volgens justitie de hoofdverdachte in een “nagenoeg afgerond” onderzoek naar de opdrachtgevers achter de moord. Een tweede team, van het OM Midden-Nederland, onderzoekt al wie de moord precies uitvoerde. De 27-jarige Anoaur A. en de 35-jarige Moreo M. zijn in beeld als verdachte schutters.

Het slachtoffer werd eind 2015 werd in een woonwijk doodgeschoten. Samadi woonde daar nadat hij naar Nederland gevlucht was na een veroordeling in de jaren tachtig voor betrokkenheid bij een aanslag op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran. Daarbij kwamen 73 mensen om het leven. Mohammad Reza Kolahi Samadi was in zijn thuisland Iran ter dood veroordeeld en leidde in Almere een nieuw leven onder de naam Ali Motamed. Hij werkte daar als elektricien.

Volgens Het Parool zit het Iraanse regime mogelijk achter de liquidatie, maar het OM ontkent dat hiervan sprake is. “Er zijn geen aanknopingspunten gevonden voor betrokkenheid van een buitenlandse mogendheid”, aldus een voorlichter.

De twee verdachte schutters zou het om het geld te doen zijn geweest, zei hun advocaat vrijdag in de rechtbank. Dat Samadi onder een schuilnaam leefde, zou bij hen niet bekend zijn geweest.

Aanslag Pjotr R.

F. is eerder dit jaar door de rechtbank tot achttien jaar cel veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij een mislukte aanslag op Pjotr R. in 2015. Noffel zou aanwijzingen hebben gegeven aan drie schutters en twee helpers die de aanslag voorbereidden en uitvoerden. R. overleefde de aanslag uiteindelijk.

