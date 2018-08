Kleding Conor McGregor mag niet meer verkocht worden in Nederland

Kleding met de naam van de Ierse vechtsporter Conor McGregor mag niet langer verkocht worden in Nederland. De outfits zijn verwarrend voor dragers van kleding van het merk McGregor, dat al decennia op de markt is. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vrijdagmiddag besloten.

De zaak was in juli aangespannen door de eigenaren van het noodlijdende Nederlandse kledingmerk McGregor tegen branchegenoot Adidas, wiens dochterbedrijf Reebok een exclusieve licentie heeft om de shirts, truien en broeken van de 30-jarige bokser te verkopen. Reebok werkt samen met de Ultimate Fighting Championship, waar Conor McGregor onder contract staat. De kleding is sinds de zomer van 2015 op de markt.

Beroemdheid?

In de rechtszaak draaide het veel om hoe bekend de vechtsporter is bij het grote publiek. Adidas voerde aan dat de Ier na Floyd Mayweather, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de best betaalde sporter ter wereld is. Ook heeft Conor McGregor 24,9 miljoen volgers op Instagram en haalt de bokser geregeld het nieuws, bijvoorbeeld toen hij een steekkar gooide door het raam van een volle touringcar.

Om die redenen zou het volgens Adidas voor mensen die iemand over straat zien lopen in een shirt van de sporter prima herkenbaar zijn dat het gaat om kleding van Conor McGregor, en niet van het modemerk met dezelfde naam. Daar ging de rechter niet in mee. Volgens hem weet het grote publiek niet wie de vechtsporter is. Ook is het woord ‘Conor’ op de shirts veel kleiner gedrukt dan het woord ‘McGregor’.

Alleen fanshirts mogen nog

Naast de modelijn van de mixed martial arts-vechter zijn er ook fanshirts van Conor McGregor in omloop. Op die specifieke shirts staat zowel ‘Conor’ als ‘McGregor’ groot afgebeeld. Omdat deze kleding volgens de rechter niet verwarrend is, mag die gewoon nog worden gedrukt. McGregor had daar ook geen problemen mee.

De zaak kan gevolgen hebben voor de verkoop in andere Europese landen. Dat modemerk McGregor nog wat aan de overwinning heeft, lijkt onwaarschijnlijk. Het merk ging al tweemaal failliet en ook een tweede doorstart lijkt geen vruchten af te werpen.