Jan Ullrich gearresteerd voor mishandeling escort

Jan Ullrich is in Frankfurt aangehouden. De politie arresteerde de 44-jarige oud-winnaar van de Tour de France vrijdagochtend in zijn hotel. Hij was volgens de politie onder invloed van drank en drugs en had een prostituee mishandeld.

De politie schrijft dat Ullrich eerder op de avond al ruzie maakte met de escort in het hotel. Later op de avond zou hij haar aangevallen hebben. Ullrich was volgens de politie niet aanspreekbaar. De vrouw kon ter plaatse behandeld worden aan haar verwondingen.

De politie doet onderzoek naar het voorval en spreekt momenteel met de vrouw. Ullrich wordt inmiddels ook ondervraagd en deze middag voorgeleid. Een rechter zal dan beslissen of hij langer vastgehouden wordt.

Verslaving

Een week eerder werd Ullrich in Spanje gearresteerd nadat hij ruzie had gemaakt met zijn buurman, schrijft persbureau AFP. Daarna keerde hij terug naar Duitsland, waar hij zou beginnen met therapie en het afkicken van een alcohol- en drugsverslaving. De Duitser werd in 2015 ook al eens gearresteerd voor rijden onder invloed.

De 44-jarige Ullrich won als enige Duitser ooit de Tour de France, in 1997. Hij werd vijf keer tweede. In 2000 werd hij in Sydney olympisch kampioen op de weg. Ullrich bekende in 2013 dopinggebruik.