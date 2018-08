In Duitsland mogen games nu nazi-symbolen tonen

Duitse gamewinkels mogen sinds donderdag officieel spellen waar nazi-symbolen of verwijzingen naar Hitler in zitten verkopen. Althans: zolang die een duidelijke „artistieke waarde” hebben. Dat maakte de Duitse game-autoriteit Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) bekend. De uitspraak volgt op een slepend debat over het spel Wolfenstein II, waarin de speler de strijd aan gaat met nazi’s.

De Duitse wet verbiedt het gebruik van nazi-symbolen en andere symbolen „die toebehoren aan ongrondwettelijke organisaties” behalve in het geval van zaken met kunstzinnige of wetenschappelijke waarde. Films en televisieseries kunnen zich beroepen op deze clausule. De Duitse overheid hield jarenlang vol dat games niet onder deze uitzondering konden vallen, nadat een rechter in 1998 had geoordeeld dat het spel Wolfenstein 3D geen nazi-symbolen mocht bevatten. De rechter vreesde dat de game het gebruik van de symbolen in de publieke ruimte zou stimuleren.

De makers van Wolfenstein II moesten onder andere de snor van Hitler verwijderen en zijn naam veranderen voordat de USK een leeftijdsclassificatie aan het spel wilde geven. Zonder zo’n label kan een spel niet in de winkel worden verkocht of publiekelijk vertoond worden, wat een desastreuze impact kan hebben op de verkoopcijfers.

Maar de Duitse overheidsinstantie die als taak heeft om kinderen te beschermen, veranderde deze week haar interpretatie van de wet: nu kunnen ook games onder de ‘sociale waarde’-clausule vallen. Dat betekent dat games die nazi- of Ku Klux Klan-symbolen of verwijzingen bevatten nu individueel op kunstzinnige waarde zullen worden beoordeeld, oordeelt de USK. Daarna kan de USK er voor kiezen om zo’n game van een label te voorzien.

„Games zullen nu ook op dit vlak worden erkend als een cultureel medium”, schrijft de Duitse gamesindustrie-koepel ‘game’ in een enthousiaste persverklaring. „Er zijn veel games die op een reflexieve, kritische manier gevoelige onderwerpen behandelen. De interactieve aard van games biedt een unieke mogelijkheid om bezinning en debat mogelijk te maken, en games bereiken jongeren beter dan elk ander medium.” Volgens de koepel worden games met deze beslissing „eindelijk op gelijke voet geplaatst met andere media”.

Lees ook: De tijdgeest heeft ‘nazi-game’ Wolfenstein ingehaald