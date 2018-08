‘Hema ontbindt contracten bestuurders eigen franchiseorganisatie’

Hema heeft de contracten ontbonden van alle bestuurders van haar eigen franchiseorganisatie, de Vereniging Aangesloten Bedrijven (VAB). Als het aan Hema ligt, mogen deze bedrijven niet langer werken onder de vlag van het bedrijf. Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van een brief die het bestuur vorige week aan alle franchiseondernemers gestuurd heeft.

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel hebben de bij de VAB aangesloten ondernemers in totaal 261 filialen. Onder meer de winkels in Nunspeet, Weert, Harderwijk en Dronten zijn franchisezaken. De VAB wilde tegenover het FD nog niet op het nieuws reageren. Een bron rond het bedrijf bevestigde vrijdagochtend tegenover NRC het bestaan van de brief.

Geen motivatie

De directie van Hema bleef duister over de beweegredenen voor dit besluit. “Wij doen geen uitspraken over zaken die betrekking hebben op de contracten die wij met individuele franchisenemers hebben”, zei een woordvoerder tegen het FD.

Het rigide besluit is de zoveelste stap in een langlopend conflict tussen het bestuur en de franchiseondernemers. Er is onder meer wrevel over de kosten van internetverkopen. Een enkele keer kwam het al tot een rechtszaak, die door de franchisehouders werd gewonnen. Ook geeft de directie de franchisenemers de schuld dat de verkoop van Hema aan het Belgische Core Equity twee maanden geleden mislukte.