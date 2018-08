Heerenveen in vermakelijke seizoensopener met 2-3 langs PEC

In de openingswedstrijd van het eredivisieseizoen 2018-2019 heeft sc Heerenveen vrijdag een overwinning geboekt op bezoek bij PEC Zwolle. In een vermakelijk duel wonnen de Friezen ondanks een rode kaart met 2-3.

De eerste goal van het seizoen kwam na bijna een half uur spelen op naam van Mike van Duinen, die een strafschop benutte. Nog voor rust wist Heerenveen de vreugde bij het thuispubliek echter grondig te verpesten. Via twee goals van Morten Thorsby (32ste en 39ste minuut) en een treffer van Arber Zeneli (een bal door de benen van de keeper in de 43ste minuut) stond het aan het begin van de pauze 1-3.

In de tweede helft kwam Zwolle na ruim tien minuten spelen op 2-3. Mike van Duinen benutte een strafschop, die hij zelf grotendeels had versierd - een schot van de Hagenaar werd op de doellijn gekeerd door Morten Thorsby, die daarbij zijn hand gebruikte. De maker van de eerste twee Heerenveen-goals moest met rood van het veld af.

Slotfase

Zwolle was in de slotfase de beste ploeg - net als in de rest van de wedstrijd eigenlijk. Het team kreeg kansen, maar wist die niet in doelpunten om te zetten. Zian Flemming slaagde er nog wel in keeper Warner Hahn te passeren, maar zijn schot werd nipt tegengehouden door verdediger Daniel Høegh.

Dit weekend komt de rest van de eredivisieclubs in actie. Landskampioen PSV opent het nieuwe seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Eerder op de avond neemt Ajax het in Amsterdam op tegen Heracles Almelo. Feyenoord, dat donderdag nog een beschamende nederlaag leed in de kwalificatie voor de Europa League, gaat zondag op bezoek bij De Graafschap.