Fors meer schade door wolvenoverlast

Schapenhouders melden fors meer schade door wolven. Dat schrijft De Volkskrant vrijdagochtend op basis van een rondgang langs diverse boeren en overheidsinstanties.

Het aantal door het Faunafonds uitgekeerde schadevergoedingen stijgt dit jaar flink. Schapenhouders hebben zich in 2018 al 35 keer gemeld en een aantal incidenten is nog in behandeling. In totaal keerde het Faunafondstot nu toe zo’n 15.000 euro uit: 134 schapen zijn dit jaar door wolven doodgebeten. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorige jaren: in 2017 werden er 21 schapen doodgebeten. Een jaar daarvoor waren er geen meldingen van dode dieren door wolven.

De wolf keert na een halve eeuw weer terug in Nederland. Dit voorjaar waren er minstens zes wolven in Nederland, bleek uit DNA-onderzoek van de Universiteit Wageningen. De onderzoekers zeiden destijds tegen NRC dat het niet de vraag was of de wolven zich in Nederland gingen vestigen, maar wanneer.

Debat

In juni werden in Overijssel 26 schapen door een wolf gedood. De terugkeer van de wolf veroorzaakt een debat of er in Nederland plek is voor het dier. Natuurorganisaties als Wolven in Nederland hopen op “conflictarm samenleven met wolven”. Schapenhouders vragen zich af of dat mogelijk is.

Schapenbloedbad: Een schapenhouder in Overijssel trof woensdagavond tientallen dode en zwaargewonde schapen aan in zijn weiland.

De schapenboeren hopen dat de overheid meer geld uittrekt voor het beschermen van hun kudde tegen wolvenaanvallen. De Nederlandse overheid publiceert dit najaar een nieuw wolvenprotocol. Preventieve maatregelen worden besproken, maar of er subsidie voor preventievemaatregelen komt is nog onbekend, schrijft De Volkskrant.

