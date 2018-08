‘Emiraten gaan oliepijplijn bouwen tussen Ethiopië en Eritrea’

De Verenigde Arabische Emiraten gaan een oliepijplijn aanleggen tussen de Eritrese havenstad Assab en de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. De aankondiging daarvan werd vrijdag gedaan op de Ethiopische staatszender Fana Broadcasting, zo meldt persbureau Reuters.

De pijplijn is een volgende stap in pogingen om de verhoudingen tussen beide landen te verbeteren. Vorige maand werd er al een vredesovereenkomst getekend tussen Ethiopië en Eritrea na twintig jaren van gevechten. Een conflict aan de grens van de twee landen leidde in 1998 tot een twee jaar durende oorlog waarbij tussen de 70.000 en 100.000 mensen omkwamen. Ook na beëindiging daarvan, in 2000, bleven de landen op gespannen voet leven met elkaar.

Lees hier over de besprekingen tussen de Afrikaanse landen: Vredesovereenkomst tussen Ethiopië en Eritrea

Onderdeel van de in juli gesloten vredesovereenkomst is dat de lijnvluchten tussen de landen worden hervat, ambassades te worden heropend en beide landen samen een haven gaan ontwikkelen. Onderdeel van dat laatste plan is dat er nu ook een oliepijplijn komt. Wanneer met de bouw begonnen wordt, is nog niet bekend.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben een actieve rol gespeeld in de vredesbesprekingen. De Emiraten hopen te profiteren van een opbloeiende Ethiopische economie, zeker nu de hervormingsgezinde Ethiopische premier Abiy Ahmed sinds april aan de macht is. Naast de pijplijn zijn vrijdag ook afspraken gemaakt over investeringen in vastgoed, de agrarische sector en resorts. De VAE hopen daarmee concurrerende landen als Iran en Qatar te slim af te zijn, die eveneens zouden kijken naar investeringen in het Afrikaanse land.