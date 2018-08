‘Dodental Puerto Rico na orkaan 20 keer hoger dan eerst gemeld’

Het dodental na Orkaan Maria in Puerto Rico vorig jaar ligt vermoedelijk op 1.427. Dat is ruim twintig keer hoger dan in eerste instantie officieel was gemeld. Autoriteiten stelden vlak na de ramp dat 64 mensen om het leven waren gekomen. Dat staat in een herstelplan dat in juli werd gepubliceerd namens gouverneur Ricky Rosselló. Pas deze week kwam er internationaal aandacht voor het rapport.

Het is de eerste keer dat de autoriteiten semi-officieel erkennen dat het dodental veel hoger ligt dan oorspronkelijk gemeld. Waarom de regering het dodental zo laag inschatte, blijft onduidelijk. Vermoedelijk komt dit door een gebrek aan statistische kennis bij het onderzoeksbureau dat de doden in opdracht in kaart bracht. Daardoor werden indirecte doden in de maanden na de orkaan niet meegerekend.

Lees ook: De orkaan Maria verwoestte Puerto Rico, van herstel is vijf maanden later nog maar weinig sprake. Het eiland is Amerikaans, maar de VS geven niets om hen, zeggen de inwoners.

Om het dodental van de ramp vast te stellen, is gekeken naar het sterftecijfer vier maanden na de ramp. Dat lag veel hoger vergeleken met voorgaande jaren. In de maanden september en oktober vorig jaar samen werden ongeveer 1.000 extra doden gemeld. Het rapport is bestemd voor het Amerikaanse Congres. Al eerder bleek uit onderzoeken van Amerikaanse universiteiten dat het oorspronkelijke aantal vermoedelijk niet klopte.

Onduidelijkheid over doden

Het officiële dodental is nog niet bijgewerkt, dat gebeurt pas nadat een officieel onderzoek door de George Washington University is afgerond, zo schrijft The New York Times. Volgens de Puerto-Ricaanse minister van Volksgezondheid kloppen de nieuwe cijfers niet.

In april dit jaar liet de Pennsylvania State University al zien dat het dodenaantal na Maria veel hoger lag dan aanvankelijk gemeld. Ook toen keken de onderzoekers naar het gebruikelijke overlijdingspatroon op het eiland, dat de zes jaar voor de ramp redelijk stabiel was. Onderzoekers dachten toen nog dat er ongeveer 1.085 mensen om het leven waren gekomen door de natuurramp.

‘Medische hulp te laat’

Uit een onderzoek door de universiteit van Harvard een maand later bleek dat het indirecte dodenaantal zelfs tussen de 800 en 8.500 zou liggen. Dat onder meer te wijten zijn aan de medische hulp die te laat op gang kwam. Onderzoekers van Harvard kwamen op hun beurt tot een schatting door een vragenlijst voorgelegd aan 3.300 inwoners naast sterftecijfers na een orkaan te leggen.

Natuurrampen komen op Puerto Rico relatief vaak voor door de ligging in de Caribische Zee. Door orkaan Maria zat het eiland maanden zonder water en stroom. Het late herstel van de voorzieningen heeft vermoedelijk ook voor veel indirecte doden gezorgd.