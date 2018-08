Dansen voor de spelers van Arsenal om @visitrwanda_now te promoten

Zes mannen met langharige blonde pruiken komen het veld op terwijl de spelers van de Londense voetbalclub Arsenal aan het trainen zijn. De mannen uit Rwanda komen de spelers verrassen met dans, zang en getrommel. De ‘intora dance’ is, volgens een van de dansers, voor „de allerbesten – de dans staat voor trots, de zang voor overwinningen”. Als spelers dit overnemen, dan hebben ze net als de Nieuw-Zeelandse rugby’ers een act om de tegenstander mee te imponeren voordat een wedstrijd begint.

Hoewel de spelers verrast zijn, was het management uiteraard al op de hoogte. Deze actie past bij de plannen die de regering van Rwanda had om meer toerisme te promoten, met het sponsoren van het team Arsenal. Er was aanvankelijk veel kritiek op de sponsoring door de regering van Rwanda van de rijke Britse voetbalclub. Maar, zo benadrukte de regering, Rwanda investeert in toerisme. En hoe kun je beter aandacht genereren dan het land te promoten via een voetbalclub waarvan niet alleen de president, Paul Kagame, fan is, maar die ook nog eens wekelijks prime time op televisie te zien is. En het werkt. Nadat de BBC en de site van Arsenal het filmpje hadden gedeeld op sociale media, werd het binnen twaalf uur bijna 300.000 keer bekeken, met vol zicht op de link naar de toeristische site @visitrwanda_now.

