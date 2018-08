Concertgebouworkest vindt vervangende dirigenten voor seizoensstart

Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft vervangende dirigenten gevonden voor de ontslagen Daniele Gatti. Dat meldt het orkest op zijn website.

De concerten worden overgenomen door dirigenten Bernard Haitink, Kerem Hasan, Manfred Honeck en Thomas Hengelbrock. Daarmee is vervanging gevonden voor de concerten in de eerste vier weken van het volgende seizoen. Haitink was tussen 1961 en 1988 chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. In 1999 werd hij eredirigent.

Lees ook de analyse: Hoe moet Concertgebouworkest verder na het ontslag van Gatti?

Daniele Gatti werd op 2 augustus ontslagen na beschuldigingen van ongepast gedrag in 1996 en 2000. Gatti ontkende de beschuldigingen en sprak over een lastercampagne. De 56-jarige Italiaan was sinds september 2016 chef-dirigent bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Voor zijn aanstelling was hij meermaals gastdirigent van het orkest.

‘Beschadiging vertrouwen’

Twee sopranen beschreven het ongewenste gedrag van Gatti aan The Washington Post. Na publicatie meldden meer vrouwen zich, ook uit het orkest zelf. “Dit heeft gezorgd voor een onherstelbare beschadiging van het vertrouwen tussen het orkest en de chef-dirigent”, schreef het Koninklijke Concertgebouworkest in een toelichting op het eerste ontslag van een chef-dirigent in zijn 130-jarige bestaan.

Gatti, die eigenlijk tot 2020 het Concertgebouworkest zou dirigeren, schakelde een Amerikaans pr-bureau in om reputatieschade tegen te gaan. Hij maakte via dat bureau excuses en liet weten “meer bewust” met vrouwen om te zullen gaan.