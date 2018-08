Code oranje, maar met de overlast in Nederland viel het mee

De zomerstorm die het KNMI voor donderdagavond voorspelde, was minder zwaar dan verwacht. Het weerinstituut gaf donderdag voor het noorden van het land code oranje af, maar de overlast bleef beperkt. In het buitenland ondervinden wel veel Nederlandse toeristen hinder van het noodweer.

Zo werden in het zuiden van Frankrijk 1.800 campinggasten geëvacueerd, voornamelijk in de regio’s Gard, de Ardèche en Drôme. Onder de toeristen bevinden zich veel Nederlanders. Een persoon wordt vermist, maar het is niet duidelijk of het om een Frans of buitenlands iemand gaat. In het departement Gard viel volgens de Franse zender BFMTV zo’n 300 millimeter regen, het equivalent van zo’n vijf maanden aan neerslag. In de Ardèche ging het om 245 millimeter, wat gemiddeld gelijk staat aan vier maanden neerslag. Op beelden van de zender is te zien dat straten onder water staan en gasten van de camping worden weggestuurd. In het zuidoosten van Frankrijk zijn nog waarschuwingen voor overstromingen van kracht.

‘Heel weinig overlast’

De overlast bleef in Nederland zeer beperkt. Het meteorologisch instituut KNMI had code oranje had laten uitgaan vanwege verwachte zware windstoten. Op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad werden donderdag de krachtigste windstoten gemeten met 102 kilometer per uur, op veel plekken viel 20 tot 30 millimeter regen.

De Friese brandweer zegt vrijdag “heel weinig” hinder te hebben ondervonden van het weer, alleen donderdagmiddag werden enkele ondergelopen kelders gemeld. Ook in Noord-Holland, waar de waarschuwing tevens gold, viel het volgens de brandweer “hartstikke mee”. Wel werden op luchthaven Schiphol 91 vluchten geschrapt door dat maar één start- en landingsbaan kon worden gebruikt.

Op sociale media werden veel vraagtekens gezet bij de code oranje van het KNMI. Volgens de organisatie werd op basis van radarbeelden duidelijk dat er donderdag storm op komst was. Daarbij zegt het weerinstituut altijd verschillende modellen te hanteren die de weersverwachtingen doorberekenen: