Chileense Bachelet nieuwe VN-chef mensenrechten

Michelle Bachelet wordt de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. De Algemene Vergadering van de organisatie stemde vrijdag voor de benoeming van de voormalig president van Chili. Ze volgt eind deze maand de aftredende Jordaniër Zeid Ra’ad al-Hussein op.

Bachelet was tussen 2006 en 2010 en van 2014 tot 2018 de eerste vrouwelijke president van het Zuid-Amerikaanse land. Ook leidde ze eerder de VN-commissie die opkomt voor gelijke rechten voor vrouwen.

De Chileense is in het verleden zelf het slachtoffer geworden van mensenrechtenschendingen. Ten tijde van de coup van generaal Augusto Pinochet tegen Salvador Allende, in de jaren zeventig, werden Bachelet, haar moeder en haar vader gevangen gezet. Haar vader, een voormalig generaal, werd door de dictator beschuldigd van verraad en stierf na maanden van martelingen aan een hartstilstand. Moeder en dochter wisten te vluchten.

Taak mensenrechtenchef

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten komt op voor de rechten van burgers wereldwijd en moet schendingen daarvan veroordelen. Haar voorganger al-Hussein ging niet op voor een tweede termijn omdat hij vreesde dat landen als de VS, China en Rusland hem niet zouden steunen. De Jordaniër nam de afgelopen jaren geregeld stelling tegen onder meer het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Dat kwam hem op kritiek te staan van Nikki Haley, de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN. “De VN is er niet in geslaagd om de grote mensenrechtenproblemen in Iran, Noord-Korea, Democratische Republiek Congo en elders te agenderen of te stoppen.” Haley spreekt van een “disproportionele obsessie” van al-Hussein met Israël. “Het is aan mevrouw Bachelet om zich hiertegen uit te spreken.”