Ambulances Rotterdam-Rijnmond te laat door personeelstekort

Ambulances in de regio Rotterdam zijn te vaak te laat door een personeelstekort. In 88 procent van de spoedgevallen zijn de ambulances op tijd - binnen een kwartier na de eerste melding - terwijl 95 procent de norm is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben de AmbulanceZorg Rotterdam Rijnmond (AZRR) opgedragen om op korte termijn maatregelen te nemen.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat vrijdagochtend gepubliceerd werd. De ambulancedienst slaagt er niet in om gespecialiseerd personeel te behouden en voldoende nieuwe medewerkers te werven, schrijven de toezichthouders. “De tijdigheid van zorg komt in gevaar vanwege het capaciteitstekort.” De kwaliteit van verpleegkundigen en de medische zorg staan verder niet onder druk.

‘Trage besluitvorming’

De toezichthouders zetten ook vraagtekens bij de opzet en het bestuur van de AZRR. De besluitvorming binnen het bedrijf is volgens het rapport traag, terwijl snelle besluiten nodig zijn om het personeelstekort het hoofd te bieden.

Hoewel de ambulancedienst meerdere maatregelen nam om het personeelstekort op korte termijn op te lossen – onder meer het inhuren van uitzendkrachten en het uitzetten van wervingscampagnes – zijn deze onvoldoende om de capaciteitsproblemen op te lossen. De ambulancedienst moet binnen vier weken verbeterplannen presenteren aan de inspectie en de zorgautoriteit.

Reactie AZRR

De AZRR onderschrijft “de hoofdconclusie” van de toezichthouders, maar stelt dat “een aantal stellingen en opinies aantoonbaar onjuist of onvolledig zijn”. Een discussie over de feitelijkheid van het rapport heeft volgens de ambulancedienst geen prioriteit: na het einde van de onderzoeksperiode heeft de AZRR nieuwe maatregelen genomen. De dienst wil zich richten op “waar het echt om gaat: de patiëntenzorg”.

Volgens het rapport is gebrek aan specialistisch ambulancepersoneel een landelijk probleem. AZRR-directeur Arjen Littooij is blij dat de toezichthouders dit erkennen en zegt zich volledig in te spannen om de “aanrijtijden van onze ambulancediensten te verbeteren”.

“Maar om structurele oplossingen mogelijk te maken, hoop ik wel dat de minister van VWS snel duidelijkheid geeft hoe de toekomst van de ambulancezorg in Nederland eruit gaat zien.”

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en DSW trokken in november van 2017 aan de bel bij de toezichthouders. Zij stelden dat de ambulances te laat kwamen en uitten zorgen over het gebrek aan verbetering.