Zeker 400 vluchten Ryanair geschrapt door stakingen

Luchtvaartmaatschappij Ryanair maakt zich op voor een van de grootste eendaagse stakingen in zijn ruim dertigjarige geschiedenis. Op vrijdag leggen piloten in zeker vier Europese landen het werk neer omdat ze vinden dat het Ierse bedrijf de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden frustreert. Of ook de Nederlandse piloten zich mogen aansluiten, is aan de rechter.

Vorige week werd al bekend dat piloten van de budgetmaatschappij op vrijdag 24 uur lang gaan staken in Ierland, België en Zweden. Daardoor komen 146 vluchten te vervallen, het merendeel op de Belgische luchthavens van Brussel en Charleroi (Brussel-Zuid). Op woensdag sloten ook de Duitse piloten zich bij de acties aan, waardoor Ryanair nog eens 250 vluchten moet schrappen.

Ook piloten in Nederland willen vrijdag meedoen aan de staking, zo kondigde de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) woensdagavond aan. Ryanair probeert dat te voorkomen: het bedrijf van topman Michael O’Leary heeft een kort geding aangespannen om eventuele stakingen in het hele zomerseizoen te verbieden. Dat proces vindt donderdagmiddag in Haarlem plaats.

Mochten de Nederlandse piloten toestemming krijgen om te staken, dan is volgens de VNV de kans groot dat alle vluchten komen te vervallen. Ryanair vliegt in Nederland vooral op Eindhoven, waar vrijdag 25 vluchten gepland staan, een groot deel naar Zuid-Europa. Vanaf de Amsterdamse luchthaven Schiphol vertrekken diezelfde dag vijf toestellen van Ryanair, vooral naar Dublin.

Ongerechtvaardigd

Het conflict met Ryanair draait onder meer om de arbeidsvoorwaarden die de budgetmaatschappij hanteert. Op dit moment geldt voor de piloten van het bedrijf de Ierse wetgeving. De bonden in de betrokken landen willen dat Ryanair de lokale arbeidswegeving gebruikt. De bonden zijn nu al acht maanden met het bedrijf in onderhandeling over een cao, vooralsnog zonder resultaat.

Ook wil VNV dat Ryanair piloten doorbetaalt wanneer ze zich een dag ziek melden en stopt met constructies die leiden tot schijnzelfstandigheid. Ryanair noemde de werkonderbrekingen van vrijdag in een reactie „ongerechtvaardigd” en „onnodig”.