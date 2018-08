Zambia zet Zimbabweaans oppositielid uit

Zambia heeft het Zimbabweaanse oppositielid Tendai Biti uitgezet. Dat meldt zijn advocaat donderdagochtend aan persbureau AFP.

De uitzetting is volgens de advocaat in strijd met lokale en internationale wetten. Biti, lid van oppositiepartij MDC-Alliance, zou nog in beroep kunnen gaan tegen de afwijzing van zijn asiel. Het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties uitte donderdagmiddag zorgen over de uitzetting en riep Zambia op het incident te onderzoeken.

Woensdag werd de asielaanvraag van de oud-minister van Financiën afgewezen. Biti wordt bij aankomst waarschijnlijk gearresteerd door de Zimbabweaanse politie. Hij wordt gezocht omdat hij na de verloren verkiezingen van 31 juli aan zou hebben gezet tot geweld.

‘Aanzetten tot geweld’

Biti claimde na de verkiezingen dat zijn partij gewonnen zou hebben. Hij zei tegen verslaggevers van persbureau AP dat “in een normaal land” zijn MDC-Alliance partijleider Nelson Chamisa al beëdigd zou zijn als president. Volgens de Zimbabweaanse overheid is het een misdrijf om een verkiezingsuitslag bekend te maken voor die officieel vaststaat.

Chamisa noemt de vervolging van Biti “ongeoorloofd en onacceptabel”. Ook mensenrechtenorganisaties zijn kritisch op het optreden van de Zimbabweaanse overheid na de verkiezingen. Volgens Amnesty International werden mensen willekeurig opgepakt. De mensenrechtenorganisatie sprak over een “campagne van onderdrukking en intimidatie”.

Verkiezingen

De verkiezingen van 31 juli werden gewonnen door president Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa, de waarnemend president die aangesteld werd toen Mugabe in november afgezet werd, kreeg meer dan de helft van de stemmen.

Chamisa en zijn partij verwierpen de uitslag. Ook aanhangers gingen in hoofdstad Harare de straat op. Bij gewelddadigheden vielen tot nu toe zes doden.