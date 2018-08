‘Wie een arm en een been liet breken, kreeg 800 euro’

,,Huiveringwekkend”, zo noemde de politie van Palermo de manier die twee Siciliaanse bendes hadden bedacht om de verzekering op te lichten. Ze braken armen en benen van mensen en zetten daarna een ongeluk in scène om bij de verzekering een schadeloosstelling te kunnen claimen.

Een gebroken arm of been leverde het medeplichtige slachtoffer meteen 300 euro op, twee gebroken ledematen waren goed voor 800 euro. De bende bood 1.000 euro aan wie bereid was al zijn ledematen te laten breken.

Nadat woensdag elf mensen in verband hiermee zijn gearresteerd, onder wie een verzekeringsexpert en een verpleegkundige, deed donderdag een aantal slachtoffers zijn verhaal in Italiaanse media.

Rechtervoet en linkerarm

De 27-jarige Francesca Calvaruso vertelde dat ze was benaderd door een man die zich ‘de orthopeed’ liet noemen. Ze zat in een opvangcentrum voor moeders met kinderen en droomde van een eigen woning, zonder geldzorgen – met de 75 euro per week die ze zwart verdiende in een bakkerij was dat niet mogelijk. Ook andere medeplichtigen waren, om verschillende redenen, in grote problemen geraakt.

Met zware halterschijven of een tas vol stenen werden de ledematen gebroken

Calvaruso zei ja: rechtervoet en linkerarm. Want er was ook nog de belofte van 34.000 euro als haar aandeel in de schadeloosstelling die de verzekering zou moeten uitkeren.

Ze werd naar een afgelegen schuur gebracht waar haar ‘verloofde’, met wie ze samen het ongeluk zou hebben, al wachtte. Hij zou zijn arm laten breken.

Ze kreeg een verdovend middel ingespoten en kreeg ook drugs aangeboden om de pijn te verlichten, maar die heeft ze geweigerd. „Ik moest gaan liggen. Een man deed een hand over mijn mond, een ander een hand over mijn ogen. Ze hebben eerst mijn voet gebroken omdat ze zeiden dat dat meer pijn deed. En dat was ook zo. Maar ik mocht niet schreeuwen wegens het gevaar dat iemand dat zou horen. Daarna was mijn arm aan de beurt.”

Halterschijven

Calvaruso vertelde dat haar voet en arm zijn gebroken door er ronde halterschijven, van het soort dat in de sportschool wordt gebruikt, op te laten vallen. Een ander slachtoffer, Alessio, alleen met zijn voornaam in de pers gekomen, vertelde dat zijn been op twee plaatsen door blokken beton was ondersteund en toen met een boodschappentas vol stenen op de plaats tussen die blokken is gebroken.

Soms werden ze met valse getuigenverklaringen naar het ziekenhuis gebracht. Calvaruso kreeg alvast 500 euro en werd met haar nep-vriendje naar een weg gebracht waar al met een motor en een gedeukte wagen een ongeluk was geënsceneerd. Ook de bestuurder van de auto die hen zou hebben aangereden stond klaar. Ze moest gaan liggen en op hulp wachten. Maar in het ziekenhuis kwam de politie langs, die wantrouwend was na eerdere ‘ongelukken’. De bendeleden hadden drugs gebruikt, vertelde Calvaruso, en de motor op de standaard laten staan.