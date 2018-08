Grote storing Vodafone verholpen, verkeer komt weer opgang

Telecomprovider Vodafone had aan het begin van donderdagmiddag last van een grote landelijke storing. Om 13.15 was de storing verholpen. Het telefoonverkeer komt imiddels weer op gang, schrijft het bedrijf in een update.

De provider adviseert klanten hun toestellen aan- en uit te zetten om weer verbinding met het netwerk te maken. De storing werd veroorzaakt door een “korte onderbreking van het signaleringsverkeer”. Tijdens die onderbreking was er geen netwerkverkeer mogelijk, wat files veroorzaakte.

‘Bellen, sms’en en data’

Op storingssites kwamen rond het middaguur duizenden meldingen vanuit het hele land binnen. Volgens Vodafone ondervonden klanten problemen met “bellen, sms’en en data”.

Meerdere Nederlandse organisaties lieten op sociale media weten onbereikbaar te zijn door de storing. Onder meer de Rechtspraak en het KNMI gaven aan verminderd bereikbaar te zijn.