VN waarschuwen voor escalatie na oplaaiend geweld Gazastrook

Vrijwel de gehele nacht klonk het luchtalarm in het zuiden van Israël, meldt persbureau Reuters. Woensdagnacht vuurden Palestijnse militanten 150 raketten in de richting van het land, terwijl het Israëlische leger de ene na de andere luchtaanval uitvoerde op Hamas-doelen in de Gazastrook. Volgens Palestijnse autoriteiten kwam een vrouw en haar baby om het leven, ook zou een Hamasstrijder dodelijk zijn geraakt. Aan Israëlische zijde raakten meerdere burgers gewond.

Volgens het Israëlische leger moet Hamas beducht zijn op nog meer aanvallen. Volgens Israël is Hamas verantwoordelijk voor het geweld in de regio en moeten zij “opdraaien voor de gevolgen”.

VN waarschuwen voor escalatie

Nikkolaj Mladenov, de coördinator van de Verenigde Naties voor het vredeproces in het Midden-Oosten, zegt zich ernstig zorgen te maken over de recente escalatie van geweld in de regio. “En vooral over de raketten die gericht waren op burgerdoelen in het zuiden van Israël”, zo schrijft hij. Mladenov vreest voor een “verwoestend conflict waar niemand bij gebaat is”.

“Tot nu toe is het gelukt om te voorkomen dat de situatie in de Gazastrook explodeert. Maar, als de huidige toestand niet onmiddellijk tot een einde komt, kan de situatie snel verslechteren met verwoestende gevolgen voor alle burgers.”

De premier van Israël, Benjamin Netanyahu, heeft deze week een bezoek aan Colombia afgezegd om aanwezig te kunnen zijn bij vredesbesprekingen over de Gazastrook. Hij zou donderdag in gesprek gaan met zijn veiligheidsadviseurs, het is nog onduidelijk of dit doorgaat.