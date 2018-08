Verdachte opgepakt voor aansteken bosbrand Californië

Een 51-jarige man is dinsdag aangehouden op verdenking van het aansteken van één van de tientallen grote bosbranden die momenteel woeden in Californië. Dat meldden de autoriteiten. Het gaat om de zogenoemde Holy Fire-brand, waarbij zo’n 20.000 mensen zijn geëvacueerd.

ClevelandNF Cleveland NF An arrest has been made in relation to the Holy Fire. Forrest Gordon Clark, 51, was booked into Orange County Jail on August 8, 2018, on suspicion of two counts of felony arson, one count of felony threat to terrorize, and one count of misdemeanor resisting arrest. https://t.co/CMspxOIvSk 8 augustus 2018 @ 18:37 Volgen

Volgens CNN heeft de brand ongeveer 6.200 hectare bos in lichterlaaie gezet. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de brand onder controle te krijgen. Hoewel het niet de grootste brand is in de staat, is het gebied waar de brand woedt (de counties Orange en Riverside) redelijk dichtbevolkt en is nog maar 5 procent van de brand onder controle. Zodoende bestaan er grote zorgen over het verdere verloop van de brand.

Borgtocht 1 miljoen

De verdachte, die wordt vastgehouden op een borgtocht van 1 miljoen dollar (ruim 0,8 miljoen euro) en donderdag voor de rechter moet verschijnen, zou afgelopen week een mail hebben gestuurd met daarin de tekst: “deze plek zal branden.”

Het is niet de enige brand in Californië die vermoedelijk is aangestoken. Afgelopen maand werd ook al een man gearresteerd op verdenking van het stichten van verschillende natuurbranden. En volgens de Amerikaanse brandweer en het ministerie van Binnenlandse Zaken worden er jaarlijks een half miljoen bosbranden in de VS aangestoken.

Er woeden momenteel meer dan twintig grote branden in Californië. Er zijn in totaal negen mensen omgekomen, tientallen gewonden gevallen en tienduizenden mensen geëvacueerd. De grootste brand is de Mendocino Complex Fire, ten noorden van San Francisco, waardoor meer dan 300.000 hectare grond is verbrand.