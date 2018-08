Twee doden bij grote brand in rijtjeshuis Drachten

Bij een grote brand aan de Handwerkerszijde in Drachten zijn woensdagnacht twee mensen om het leven gekomen. De brand vond plaats in een rijtjeshuis, dat volledig is uitgebrand. Om het vuur onder controle te krijgen zijn korpsen uit drie steden ingezet.

Op het moment dat de brand begon waren negen personen in de woning aanwezig. Twee van hen verschansten zich op het dak, hier zijn ze later vanaf gehaald door de brandweer. Waarom zij voor het dak kozen, is vooralsnog niet duidelijk. “Wellicht was er sprake van blinde paniek”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân. Het tweetal is samen met de vijf andere overlevenden naar het ziekenhuis gebracht.

Geblust

De brand is inmiddels helemaal geblust, zegt de woordvoerder. De oorzaak is nog onbekend. “We weten alleen dat het vrijwel meteen een fel uitslaande brand was.” Over de identiteit van de slachtoffers zal later op donderdag meer naar buiten komen.