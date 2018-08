Tories starten onderzoek naar Boris Johnson om boerka-column

De vorige maand afgetreden Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson wordt onderzocht door zijn eigen politieke partij. De Conservative Party, in de volksmond bekend als de Tories, bekijkt of de opmerkingen die Johnson in zijn column voor The Sunday Telegraph maakte over boerka’s indruisen tegen de gedragscode van de partij. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News.

Binnen de Conservative Party gaat een onafhankelijke commissie beoordelen of Johnson de gedragscode heeft geschonden. Een woordvoerder van de partij laat Sky News weten dat het proces rond de gedragscode “strikt vertrouwelijk” is. Ook is onbekend wat de mogelijke gevolgen zijn, mocht hij de gedragscode hebben geschonden.

Johnson, sinds zijn aftreden weer lid van het Britse parlement, schreef in de bewuste column dat hij tegenstander is van het boerka-verbod in Denemarken. Maar, in hetzelfde stuk vergeleek hij en passant boerka’s met brievenbussen en stelde hij dat de dragers ervan kunnen worden aangezien voor bankovervallers.

Vanmorgen maakte de Britse politiecommandant Cressida Dick bekend dat Johnson met zijn opmerkingen geen strafbaar feit heeft gepleegd.

May eist excuses

De column deed veel stof opwaaien in het Verenigd Koninkrijk. Partijleider en premier Theresa May eiste al snel publiekelijk excuses van Johnson, waar hij geen gehoor aan heeft gegeven. Volgens collega-parlementariër Sayeeda Warsi, prominent lid van de Tories, dragen de opmerkingen van Johnson bij aan een klimaat van geweld tegen moslims, zo schreef ze in een opiniestuk in The Guardian. Overigens kreeg Johson ook steun van partijgenoten, onder wie van de als erg conservatief bekendstaande Jacob Rees-Mogg.

Johnson stapte precies een maand geleden op als minister van Buitenlandse Zaken. In zijn ontslagbrief schreef hij dat Mays Brexit-plan de droom van volledige uittreding uit de Europese Unie niet kan waarmaken en dat hij deze niet langer wilde verdedigen. Een dag eerder was ook de Britse minister van Brexit David Davis opgestapt.