Textiel met LED meet hartslag

Elektronische onderdelen worden steeds kleiner. Zo klein dat ze in kleding zijn toe te passen. Onderzoekers van de technische universiteit MIT in de VS hebben LED-lampjes en lichtdetectoren verwerkt in draden. Die zijn zo dun en soepel dat ze in zachte, wasbare stoffen geweven kunnen worden. Het textiel werd woensdag beschreven in Nature.

De elektronische draad werd gemaakt door de lampjes en detectoren – niet groter dan een zandkorrel – aan elkaar te rijgen met een superdunne koperen draad. Die ketting wordt dan in een hol plastic buisje gebracht dat wordt verwarmd om hem zacht te maken, en strak om de elektronica te spannen.

De lichtjes en detectoren kunnen gebruikt worden om te communiceren met andere apparaten of ze kunnen dienen als sensoren. De onderzoekers toonden aan dat de elektronische kleding de hartslag van de drager kan meten via lichtpulsjes. Ze testten de waterbestendigheid van het materiaal door het wekenlang in een aquarium te hangen. En ze lieten zien dat het gebruikt kan worden als gewone kleding: na tien keer in de wasmachine deden de lampjes en lichtdetectoren het nog steeds.