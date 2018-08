Ryanair: vluchten gaan gewoon door

Ook Nederlandse piloten van Ryanair leggen deze vrijdag 24 uur lang hun werk neer. De Ierse luchtvaartmaatschappij probeerde donderdag via een kort geding te voorkomen dat de verkeersvliegers zich zouden aansluiten bij een staking in andere Europese landen. De voorzieningenrechter in Haarlem oordeelde echter dat de piloten het volle recht hebben om te staken.

Toch gaan alle vluchten vanuit Nederland gewoon door. Door de staking zouden 22 reizen komen te vervallen, 11 van en 11 náár Eindhoven. Volgens Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), die de staking organiseert, is dat omdat Ryanair „schijnzelfstandige piloten” invliegt vanuit België om hun Nederlandse collega’s te vervangen. „Alle Nederlandse piloten staken vandaag gewoon”, aldus een VNV-woordvoerder.

Toch is het goed mogelijk dat alsnog vluchten uitvallen op de luchthavens van Eindhoven of Amsterdam. Ook op bases in Ierland, Duitsland, België en Zweden leggen piloten van Ryanair vrijdag namelijk het werk neer. Een deel van de vluchten tussen die landen en Nederland wordt vanaf die bases uitgevoerd.

In een poging de staking af te wenden wezen de advocaten van Ryanair donderdag vooral op de vakantieganger. Dat het bedrijf zelf schade lijdt door acties is tot daar aan toe, zo betoogden ze, maar door de staking één dag van te voren aan te kondigen tref je ook „de gezinnen die op vakantie gaan” en die nu geen tijd meer hebben om hun vlucht om te boeken of op zoek te gaan naar een alternatief.

Tweede eis ook kansloos

Naast het blokkeren van de staking van vrijdag had Ryanair daarom nog een tweede eis: dat de VNV tot het einde van deze zomer geen werkonderbrekingen op vrijdag of in het weekeinde meer mag organiseren. Ook eiste het bedrijf dat de vakbond acties in het vervolg minstens 96 uur van te voren moet aankondigen.

Ryanair wees daarbij op de verhouding tussen getroffen reizigers en betrokken piloten. In totaal werken op de Nederlandse basis in Eindhoven 36 piloten die vrijdag hun werk neerleggen. Weegt hun recht om te staken voor betere arbeidsvoorwaarden, vroeg Ryanair, niet iets minder zwaar dan het ongemak van ongeveer vierduizend reizigers?

De rechtbank gaf Ryanair daarin na lang beraad ongelijk. Volgens de rechter maakte de luchtvaartmaatschappij haar bezwaren onvoldoende duidelijk. Wat daarbij meewoog is dat ook in andere landen piloten van het bedrijf hun werk neerleggen en dat Ryanair in die landen geen rechtszaak is begonnen. Ook het verzoek om tot einde zomer een verbod in te stellen tegen nieuwe stakingen in het weekeinde wees de rechter af.

Het enige punt waarop Ryanair enigszins gelijk kreeg, is de aankondigingstermijn. De VNV moet van de rechter acties in de toekomst minstens 72 uur van te voren aankondigen.