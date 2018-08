Ruim helft enkelbanden twee dagen uitgevallen door storing Tele2

Door een storing bij telecomaanbieder Tele2 zijn afgelopen weekend honderden enkelbanden uitgevallen. Door een overbelast netwerk viel de verbinding tussen enkelbanden en de meldkamer uit, schrijft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker donderdag in een Kamerbrief. Op een “bepaald moment” hadden 450 van de 700 enkelbanden geen verbinding.

Nadat de storing werd ontdekt, is een deel van de enkelbanddragers “op basis van hun risicoprofiel” tijdelijk extra bewaakt door een beveiliger, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om hoeveel en wat voor mensen het gaat, wil zij niet zeggen.

De storing begon vrijdagochtend en werd in de loop van zaterdag opgelost. Zondagochtend waren alle enkelbanden weer verbonden.

Locatieverbod

Volgens de woordvoerder hebben de enkelbanden in de periode van de storing wel informatie verzameld over de locatie van de dragers. Nadat alle verbindingen hersteld waren, is hier een analyse over uitgevoerd, waar “een regulier beeld” uit kwam. Dit betekent volgens de woordvoerder dat de dragers van de enkelbanden zich aan hun locatieverboden hebben gehouden.

Het ministerie gaat, samen met onder meer de politie, Tele2 en het Openbaar Ministerie, evalueren wat fout is gegaan. Indien nodig zullen “maatregelen getroffen worden”. De woordvoerder zegt dat ze niet weet of het vaker voorkomt dat verbindingen van enkelbanden verbreken door een storing bij een provider. “Maar de garantie voor 100 procent dekking is helaas onmogelijk.”