Piloten Ryanair mogen vrijdag staken in Nederland

Piloten van luchtvaartmaatschappij Ryanair in Nederland mogen vrijdag 24 uur het werk neerleggen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Haarlem donderdag bepaald. De rechtszaak was een dag eerder aangespannen door Ryanair, dat zo de staking wilde voorkomen.

Volgens de rechter heeft de luchtvaartmaatschappij niet voldoende duidelijk kunnen maken waarom het stakingsrecht van de piloten minder belangrijk is dan de hinder voor passagiers. De rechter benadrukte daarnaast dat Ryanair niet optreedt tegen andere, grotere stakingen die voor vrijdag gepland staan elders in Europa. Voortaan moet pilotenvakbond VNV stakingen wel uiterlijk 72 uur van tevoren aankondigen, met als voorwaarde dat Ryanair geen stakingsbrekers inzet.

Doordat de vliegers het werk neerleggen, komen vrijdag 22 Nederlandse vluchten te vervallen. Het gaat om elf vertrekkende en elf binnenkomende vluchten op de luchthaven van Eindhoven, de Nederlandse thuisbasis van Ryanair.

De piloten - 36 in totaal - gaan staken omdat zij vinden dat het Ierse bedrijf de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden frustreert. Vakbond VNV is naar eigen zeggen al acht maanden in gesprek met Ryanair over een nieuwe cao, zonder vooruitgang te hebben geboekt. Ryanair noemde de werkonderbrekingen eerder “ongerechtvaardigd” en “onnodig”.

Honderden vluchten geschrapt

Met de staking sluit de Nederlandse pilotenbond zich aan bij collega-organisaties in Duitsland, Ierland, België en Zweden, waar vrijdag ook de hele dag wordt gestaakt. Ryanair maakte bekend dat vrijdag in totaal 396 vluchten worden geschrapt.

Volgens vakbond VNV is “een cultuurverandering” nodig om de rechten van de Ryanair-piloten beter te waarborgen. De meerderheid van de stakende piloten valt momenteel onder de Ierse wetgeving. In Nederland geldt dat voor veertig van de vijftig in Ryanair-vliegers.

VNV eist dat Ryanair de lokale arbeidswetgeving gebruikt. Volgens de vakbond gebruikt Ryanair constructies die leiden tot schijnzelfstandigheid. Ook wil VNV dat piloten worden doorbetaald wanneer zij zich een dag ziek melden.