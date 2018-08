New York City legt groei Uber aan banden

New York City legt de groei van Uber en soortgelijke taxidiensten aan banden. De gemeenteraad schortte woensdag het verlenen van nieuwe vergunningen aan zulke taxichauffeurs voor een jaar op, zodat het onderzoek kan doen naar een permanente oplossing.

De nieuwe regels stellen ook een minimumloon in voor chauffeurs die rijden voor Uber, Lyft en alle andere ‘for-hire’ taxi’s. Volgens de gemeenteraad lijdt de traditionele taxi-industrie onder de nieuwe dienstverlening. Ook neemt de filevorming toe.

Het is voor het eerst dat een grote stad in de Verenigde Staten het verlenen van taxivergunningen aan Lyft en Uber beperkt. Raadslid Stephen Levin zegt dat iedere maand tweeduizend nieuwe taxichauffeurs de straat op gaan, die de helft van de tijd zonder passagiers rondrijden.

“In een paar jaar tijd is de hoeveelheid in te huren taxi’s enorm gestegen. Dat heeft invloed op de hoeveelheid verkeer en heeft een race naar de bodem ontketend waarin alle chauffeurs worstelen om meer te verdienen dan een aalmoes.”

Joseph Okpaku, topman van Lyft, vreest dat door de nieuwe regelgeving passagiers zullen stranden in buitengebieden van de stad, waar al weinig taxi´s rijden. Okpaku schrijft ook dat het lastiger gaat worden voor minderheden om een rit te krijgen vanwege discriminatie. Ook de bekende dominee en politiek activist Al Sharpton sprak dergelijke bezwaren uit.

They’re talking about putting a cap on Uber, do you know how difficult it is for black people to get a yellow cab in New York City? This isn’t about UBER it’s about US-AH! We need to stand up for US! #saturdayactionrally pic.twitter.com/lOgRjjLu6a — Reverend Al Sharpton (@TheRevAl) July 28, 2018

Uber wil ‘echte oplossingen’

Uber zegt tegen persbureau AP dat de nieuwe regelgeving “een van de weinige betrouwbare vervoersmiddelen bedreigt”. Het bedrijf wil dat de stad “echte oplossingen” aanvoert, zoals het verbeteren van het metronetwerk en het introduceren van speciale tarieven om het aantal auto’s in de stad te verminderen.

Sinds 2015, toen eerdere vergelijkbare regels strandden vanwege een gebrek aan steun, is het aantal taxi’s dat in New York werkt voor Uber en Lyft gestegen van 63.000 naar 100.000, aldus de gemeenteraad. Naar verwachting wordt de wetgeving binnenkort goedgekeurd door burgemeester Bill de Blasio, die zich op dinsdag op Twitter positief uitliet over de nieuwe regels.