Mijn collega en ik surveilleren als politievrijwilligers in het centrum van Den Haag. In uniform. Een meisje van een jaar of zeven spreekt ons aan, vraagt of wij haar vader kennen. „Nee”, zeggen wij, en vragen hoe wij hem zouden moeten kennen.

„Hij heeft in de gevangenis gezeten.”

