Negen doden, onder wie kinderen, na schipbreuk voor Turkse kust

Bij een schipbreuk voor de kust van Turkije zijn donderdag negen Iraakse migranten, onder wie zeven kinderen, om het leven gekomen. Dat melden verschillende Turkse media. Op de boot voeren in totaal dertien migranten, overwegend afkomstig uit Irak.

De migranten waren in een rubberbootje onderweg naar Griekenland toen het voertuig zonk voor de kust van de populaire Turkse badplaats Kusadasi. De overige opvarenden zijn gered door de Turkse kustwacht, er zijn geen vermisten.

In 2018 zijn tot nu toe 54 migranten om het leven gekomen in het gedeelte van de Middellandse Zee voor de kust van Turkije - honderden minder dan voor de kust van Libië. Tot nu toe zijn er dit jaar meer dan 1.500 migranten overleden toen zij de oversteek naar Europa probeerden te maken.

Sinds 2015 proberen duizenden migranten uit het Midden-Oosten via Turkije West-Europa te bereiken. Nadat de Europese Unie in 2016 de omstreden migratiedeal sloot met het land, nam dit aantal af. Volgens persbureau AFP is er in de afgelopen maanden echter weer een toename te zien in het aantal vluchtelingen dat deze route kiest.