Met dit Spaanse gerecht drijven we de warmte uit!

Toen Columbus terugkwam van zijn reis naar de Nieuwe Wereld nam hij twee natuurproducten mee die hebben bijgedragen aan die intense, rokerige smaak van de Spaanse pimentón: tabak en paprika’s.

Franciscanen plantten de paprika’s in de droge Extremadura, de aanwezige boeren gingen met de tabaksbladeren aan de slag. De paprika’s werden te drogen gehangen boven de tabaksbladeren die daar boven steeneikvuren werden gerookt. Zo kwam de gerookte paprika aan zijn intense, aromatische smaak. Boven tabaksbladeren worden de paprika’s allang niet meer gedroogd, het procedé nochtans is hetzelfde gebleven.

De Extremadura is een van de grote rodepaprikagebieden in Europa. Wat bescheiden begon in het klooster van de Yuste-monniken is uitgegroeid tot een miljoenenindustrie. Keizer Karel V, die in het Klooster van Yuste zijn laatste dagen doorbracht, zal ze ongetwijfeld gegeten hebben. De regio’s van Spanje hebben grote culinaire verschillen onderling, maar paprikapoeder gebruiken ze allemaal.

Tijdens deze lange, hete zomer kan het geen kwaad om door het eten van scherpe gerechten in vuur en vlam gezet te worden. Zo drijven we de warmte uit! Bijkomend voordeel van dit gerecht is dat je er, na het in de oven geschoven te hebben, geen omkijken meer naar hebt.

Saïda verraste mij met dit recept. Je zou denken dat het gebruik van gerookte paprika allesoverheersend en saai is. Niets van dat alles. In de kip, ui en zoete aardappel pakt de gerookte paprika elke keer een tikkeltje anders uit. Om het eten de smaak mee te geven die het volgens mij hebben moet, doe ik altijd een schepje paprikapoeder extra. Saïda heeft dat op een andere manier opgelost, zij voegt wat gedroogde chilipepers toe aan het gerecht waardoor het een verrukkelijke, pittige bite krijgt.

Ovenschotel van kip en groenten in gerookte paprikasaus

(4 personen)

6 kippendijen zonder bot en zonder vel; 4 rijpe pomodoritomaten; 3 rode uien; 3 gedroogde chilipepers; 2 medium zoete aardappels; 1 rode paprika; 1 gele paprika; 6 tenen knoflook in de schil; 1 theelepel geraspte verse gember; 10 takjes verse tijm; 2 theelepels gerookte paprikapoeder; 2 theelepels balsamicoazijn; peper en zout naar smaak; 6 eetlepels olijfolie extra vergine.

Verwarm de oven op 200 graden.

Snijd de tomaten in vier parten en daarna dwars door tweeën en doe in een bakblik van ongeveer 30 x 20 centimeter.

Schil en snijd de uien in 6 partjes. Snijd de paprika’s in de lengte, verwijder de zaadlijsten en snijd de paprika’s verder in grove ‘hapklare’ stukken. Voeg toe aan de tomaten.

Was en snijd de aardappels (met schil) in plakken van 1 à 1,5 centimeter en voeg toe aan de tomaten.

Plet de knoflooktenen en voeg toe aan het geheel, samen met de verse tijm, verse gember, chilipepers, paprikapoeder, peper en zout.

Besprenkel het geheel met balsamicoazijn en olijfolie en hussel alle groenten en de kippendijen goed door elkaar. Zorg ervoor dat de kippendijen goed en rondom met de kruiden zijn ingemasseerd.

Verdeel alle groenten gelijkmatig over de bodem van het bakblik en leg de kippendijen er bovenop; zet 60 minuten in de voorverwarmde oven.

Hussel de groenten en keer de dijen na 45 minuten om en zet de oven op grillstand.

Laat eventueel iets langer garen, als de groenten of kip iets meer tijd nodig hebben – de meeste ovens verschillen nu eenmaal. Zorg er wel voor dat de kippendijen sappig blijven.

Serveer met een eenvoudige salade.

