SBM Offshore hervindt na reeks schandalen zijn optimisme

SBM Offshore verwacht dit jaar een lagere omzet te behalen, maar dat kon beleggers op de Amsterdamse beurs donderdag niet deren. De koers steeg in de ochtenduren met bijna 5 procent. De toeleverancier aan de olie- en gasindustrie lijkt een ellenlange periode van misstanden geleidelijk aan af te sluiten. En de oliemarkt toont tekenen van herstel.

Volgens bestuursvoorzitter Bruno Chabas gaat het AEX-fonds een nieuwe fase in na „een van de meest langdurige crises in de olieindustrie. Vandaag, met toegang tot alle markten, kijkt SBM Offshore met vertrouwen naar de toekomst”.

Lees ook: Omzet SBM Offshore blijft flink teruglopen

Met de mededeling dat het Schiedamse bedrijf, waar 4.300 mensen werken, weer toegang heeft tot alle markten verwijst Chabas naar het pijnlijke verleden. Vorige maand betaalde SBM circa 300 miljoen dollar (260 miljoen euro) om een grote corruptiezaak in Brazilië te schikken. Dat bedrag kwam overeen met wat het bedrijf opzij had gezet. Het bedrijf, gespecialiseerd in de bouw van drijvende olieplatforms, mag nu in Brazilië, na een slepende corruptieaffaire, weer meedingen naar opdrachten. Eind vorig jaar betaalde het bedrijf ook al 238 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten om aan vervolging ten gevolge van corruptie te ontkomen.

Eigen boekhoudsysteem

Over de eerste zes maanden van het jaar zag het bedrijf de winst voor afschrijvingen, rentebetalingen en belastingen (ebitda) met 4 procent afnemen tot 433 miljoen dollar (373 miljoen euro). De omzet nam in het eerste half jaar met 19 procent toe tot 1,02 miljard dollar.

Volgens het eigen boekhoudsysteem van SBM, die afwijken van de internationationale gestandaardiseerde boekhoudregels, steeg het resultaat overigens met 50 procent tot 647 miljoen dollar. Tegelijkertijd daalt de omzet volgens die methode met 3 procent tot 808 miljoen dollar. De omzet komt volgens het bedrijf voor het hele jaar uit op 1,7 miljard dollar, terwijl het bedrijf eerst nog uitging van 1,9 miljard.