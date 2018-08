Het contact met de enkelbanden was tijdelijk verbroken

Een storing bij telecomaanbieder Tele2 zorgde afgelopen weekend voor het uitvallen van enkelbanden. Op vrijdag viel de verbinding met de meldkamer uit door wereldwijde problemen met dataroaming en was er op goed moment geen contact meer met 450 van de 700 op dit moment gedragen enkelbanden. Zaterdagavond was in de meeste gevallen de verbinding weer hersteld, en op zondag volledig.

1 Hoe is er gereageerd?

Er is gehandeld volgens de „opvolgingsprotocollen”, schrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Kamer. De betrokken partijen, waaronder de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Openbaar Ministerie, de provider en de politie, zijn voortdurend hierover „in afstemming geweest” en hebben „maatwerk” geleverd. Dat betekent volgens een woordvoerder van het ministerie dat na ontdekking van de storing een deel van de enkelbanddragers „op basis van hun risicoprofiel” tijdelijk extra bewaakt is door een beveiliger. Om hoeveel enkelbanddragers het gaat, en om welke veroordelingen, wil zij niet zeggen.

2 Hebben er enkelbanddragers regels overtreden?

Volgens de woordvoerder hebben de enkelbanden in de periode van de storing wel informatie verzameld over de locatie van de dragers. Nadat alle verbindingen hersteld waren, is hier een analyse over uitgevoerd, waar „een regulier beeld” uit kwam. Dit betekent volgens de woordvoerder dat de dragers van de enkelbanden zich aan hun locatieverboden hebben gehouden. Ze wisten waarschijnlijk ook niet dat de verbinding was uitgeschakeld.

3 Hoe veilig is een enkelband?

Vorig jaar droegen 3.500 mensen een enkelband. Driekwart van hen was veroordeeld, een kwart verdachte. Ze kregen de enkelband vanwege een locatieverbod of -gebod. In het laatste geval moeten ze op bepaalde tijden ergens zijn, meestal thuis. De enkelband, goedkoper dan opsluiting, werd in 2003 geïntroduceerd wegens gebrek aan celcapaciteit, om negatieve psychologische gevolgen van opsluiting te voorkomen, en om resocialisatie te bevorderen. De band heeft een permanente GPS-verbinding en is van rubber en glasvezelkabel. De introductie van een steviger exemplaar met staaldraad vindt gefaseerd plaats, om doorknippen te voorkomen. Dat gebeurde vorig jaar 63 keer, drie enkelbanddragers zijn nog voortvluchtig. Bij beschadiging gaat een alarmsignaal naar de meldkamer – mits de verbinding werkt.

4 Is de enkelband nog van deze tijd?

De enkelband is een van de eerste wearables voor zelfmeting, populair bij consumenten. Er loopt nu een proef met enkelbanden uitgerust met een alcoholmeter. Via transpiratie meet de band 24 uur per dag of de drager alcohol gedronken heeft en geeft zonodig een seintje aan de meldkamer. Ook andere toepassingen worden nu onderzocht: een stappenteller om de drager tot beweging te motiveren, een ‘zweetmeter’ die aangeeft wanneer het stressniveau stijgt.

5 Wat nu?

„De garantie van 100 procent dekking is helaas onmogelijk,”, zegt de woordvoerder van het ministerie. Maar ze gaat evalueren wat fout is gegaan en er zullen indien nodig „maatregelen getroffen worden”.