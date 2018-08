Geen onderzoek naar rijgedrag van slachtoffer straatrace Loosdrecht

Er komt geen onderzoek naar het rijgedrag van de 19-jarige Fleur Balkestein, die in 2016 het slachtoffer werd van een fatale straatrace tussen een vader en zoon in Loosdrecht. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft het verzoek van de veroordeelden donderdag afgewezen.

Walter van W. werd in november veroordeeld tot vier jaar celstraf. Tijdens een straatrace met zijn zoon Casper reed hij met zijn Porsche - 100 kilometer per uur te hard - in op de auto van Balkestein. Die overleed twee weken later in het ziekenhuis. Van W. had twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed toen het ongeluk gebeurde. Zijn zoon Casper werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur.

Na hun veroordeling dienden vader en zoon via hun advocaat een verzoek in voor een onderzoek naar het rijgedrag van Balkestein. Zo moest het bloed van Balkestein worden onderzocht en haar belgegevens. De twee wilden, tot grote schok van de nabestaanden van Balkestein, weten of het 19-jarige slachtoffer had gedronken toen het ongeluk gebeurde. Volgens het hof was daar echter geen enkele aanwijzing voor.

Daarnaast wilden de veroordeelden ook inzage in de belgegevens van het slachtoffer om aan te kunnen tonen dat zij ten tijde van het ongeluk met haar telefoon bezig was. Maar volgens het hof was ook daar geen enkele aanwijzing voor.