Familie Krupp bemoeit zich met stuurloos staalconcern

De familie Krupp heeft al lang geen zeggenschap meer bij het eeuwenoude Duitse indrustrieconcern ThyssenKrupp (omzet: 41 miljard euro, 160.000 werknemers). Maar de chaos bij het bedrijf is nu zo groot, dat de nazaten van oprichter Friedrich Krupp hun stilzwijgen hebben doorbroken.

In een uitgebreid interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt uitte de zogeheten familieraad van de Krupps donderdag zijn frustraties over de onzichtbaarheid van de grootste aandeelhouder van ThyssenKrupp. Dat is een stichting die de naam draagt van de familie en als opdracht heeft om over de eenheid en continuïteit van het concern te waken, maar waarin de familie geen vertegenwoordigers meer heeft. De stichting houdt een belang van 21 procent.

Lees ook: Fusie ThyssenKrupp en Tata Steel definitief rond

De erven Krupp verwijten de stichting een gebrek aan strategie en daadkracht. Dat is volgens de familie een belangrijke reden dat ThyssenKrupp – ooit begonnen met staal maar nu ook producent van onder meer liften, onderzeeboten en windturbines – nu ten prooi is gevallen van een machtsstrijd tussen aandeelhouders, bedrijfstop en personeel.

Activistische aandeelhouders

Inzet van het conflict is een kwestie die speelt bij vrijwel ieder groot conglomeraat: moet de onderneming worden gesplitst? Twee grote activistische aandeelhouders, het Zweedse Cevian en het Amerikaanse Elliott, vinden van wel. Zij willen dat ThyssenKrupp, dat donderdag zwakke kwartaalcijfers bekendmaakte, zo snel mogelijk alle matig renderende bedrijfsonderdelen afstoot. Zo wordt het bedrijf minder complex, minder bureaucratisch én winstgevender. Dat is goed voor de beurskoers, die al jaren onder druk staat.

Lees ook: Topman Thyssenkrupp dient ontslag in na fusie

Het bestuur is óók voor afslanking, maar minder radicaal, terwijl het personeel in de vorm van de machtige vakbond strijdt om het concern zo veel mogelijk intact te houden. Deze zomer bereikte ThyssenKrupp een zwaarbevochten akkoord met Tata Steel over een bundeling van de Europese staalactiviteiten, waartoe ook de staalfabriek in IJmuiden behoort. Tot een snelle splitsing van het bedrijf was topman Heinrich Hiesinger echter niet bereid. Drie dagen na de deal met Tata stapte hij op „om een fundamentele discussie over de toekomst van ThyssenKrupp” mogelijk te maken. Even later hield ook president-commissaris Ulrich Lehner het voor gezien.

De twee bestuurders waren net als de nazaten van de Krupp-familie verbitterd over de weifelende rol van de stichting en haar voorzitter Ursula Gather. Zij weigerde stelling te nemen tegen de activistische aandeelhouders, waardoor het management zich onvoldoende gesteund voelde en ze het personeel van zich heeft vervreemd. De erven Krupp spreken zich in het interview met Handelsblatt niet uit over de richting die de stichting zou moeten kiezen. Áls ze maar duidelijk richting kiest.