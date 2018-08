Het demasqué van zielloos, futloos Feyenoord

Op een kunstgrasveld in de hitte van Zilina, in het noordwesten van Slowakije, vond donderdagavond het grootste Europese debacle van Feyenoord plaats in de moderne historie van de club.

Feyenoord, de eerste Nederlandse Europacup I-winnaar in 1970, verloor met 4-0 van AS Trencin, de nummer vijf van Slowakije van afgelopen seizoen.

Het was het eerste duel in de voorronde van de Europa League, met als inzet plaatsing voor de play-offs. Volgende week donderdag is de return in Rotterdam. Uitschakeling – en daarmee een seizoen zonder Europees voetbal – lijkt onafwendbaar voor Feyenoord. Of er moet nog een wonder gebeuren in de Kuip.

Geen tempo

Het is het demasqué van Feyenoord, vijf dagen na het winnen van de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV. Het waren oude tactische en technische ziektes die Feyenoord opbraken in Slowakije: een gebrek aan verzorgd positiespel, geen tempo, nauwelijks druk op de tegenstander, geen lijn in de opbouw, geen creativiteit. Een ploeg zonder plan, zonder ziel.

Het was met name het totale gebrek aan inzet en wil – naast de verdedigende blunders – die deze afgang zo onwerkelijk en ongekend maakte. De avond trok voorbij, de goals vielen, en geen moment leek Feyenoord de indruk te maken de zaak om te kunnen – of te willen – draaien.

Het kan zonder terughoudendheid als de meest beschamende nederlaag van Feyenoord worden beschouwd sinds de 10-0 bij PSV, in 2010.

„Ik schaam me voor het vertoonde spel”, zei Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst, donderdagavond voor de camera van RTL. „De grootste tegenstander waren we zelf.” Niemand haalde zijn niveau, constateerde hij. „We hebben goals cadeau gegeven.”

Kortsluiting

Verdediger Sven van Beek liet zich na vijf minuten door de benen spelen, waarop het hart van de defensie open lag en de Kroatische spits Antonio Mance profiteerde: 1-0. Ook bij de 2-0 rammelde het achterin: kortsluiting tussen doelman Justin Bijlow en Van Beek, waarop opnieuw Mance scoorde. Bij de 3-0 dook rechtsback Bart Nieuwkoop als een amateur knullig onder een voorzet door van Joey Sleegers, die in de jeugdopleiding nog bij Feyenoord speelde, waarop Philip Azango afrondde. Na rust zorgde Mance voor zijn hattrick: 4-0.

Trencin is een club met een sterke Nederlandse link. Eigenaar is voormalig Ajax-speler Tscheu La Ling. Coach sinds dit seizoen is Ricardo Moniz. De begroting van de club bedraagt zo’n 2 miljoen euro, tegen 67 miljoen voor Feyenoord. „We zijn een kleine club, zelfs in Slowakije, maar we doen het op onze eigen manier”, zei Moniz deze week in Voetbal International. „Toen hij [La Ling] kwam, was er niks, nu is er eigen vermogen, worden er spelers ontwikkeld en verkocht en verrijst er een splinternieuw stadion.”

Trencin speelde donderdag in het kleine stadion van MSK Zilina, omdat de thuishaven van Trencin – tachtig kilometer ten zuidwesten van Zilina – niet voldoet voor Europese wedstrijden. Zilina, de vijfde stad van Slowakije: het zal voor altijd verbonden blijven met deze afgang van Feyenoord.