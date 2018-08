En toen zakte de roebel nog verder

En weer golfde de paniek over de Russische beurs, na opnieuw een aankondiging van Amerikaanse sancties. Woensdagavond laat maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat het inmiddels vaststaat dat Rusland een chemisch wapen (het zenuwgif ‘novitsjok’) heeft ingezet bij de aanslag op voormalig spion Sergej Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië.

Amerikaanse wetgeving uit 1991 schrijft in dat geval sancties voor. De eerste maatregelen worden op 22 augustus aangekondigd. Daarna krijgt Rusland drie maanden de tijd om het leven te beteren en de voorraden novitsjok op te ruimen. Gebeurt dat niet, dan kan het Witte Huis vérgaande economische sancties afkondigen.

De gevolgen waren donderdag goed merkbaar op de Moskouse beurs. De roebel zakte weg naar het laagste niveau sinds twee jaar; aan het einde van de dag was een euro bijna 77 roebel waard. De aandelen van Russische staatsbanken, zoals de Sberbank en VTB, leverden fors in. De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot verloor bijna 8 procent – het Witte Huis kan in theorie alle vluchten naar de VS schrappen.

Dat alles zal de Russische beleggers angstig bekend voorkomen. In de tweede helft van 2014 klapte de roebel bijna in elkaar nadat zowel de VS als de EU sancties afkondigden naar aanleiding van de annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne. Die devaluatie van de roebel was de inleiding van een korte, maar hevige recessie, waaruit de Russische economie met moeite opkrabbelt.

Zover is het nu nog niet. Russische analisten verwachten dat als de eerste paniek gedoofd is, de Russische munt zich zal herstellen naar het niveau van rond de 70 roebel voor een euro.

‘Schrik af’

Maar daarmee zijn de zorgen op lange termijn zeker niet weggenomen. Afgelopen woensdag al begon de roebel weg te zakken, nadat de Russische krant Kommersant de hand had weten te leggen op een vergaand wetsvoorstel van een zestal Amerikaansse senators. DASKA (wat staat voor: Defending American Security from Kremlin Aggression) is bedoeld als antwoord op de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Het wetsvoorstel is meer dan honderd pagina’s lang, en bevat maatregelen die diep in kunnen grijpen op de Russische economie. De ingrijpendste is misschien wel een verbod op transacties in dollars voor Russische staatsbanken. De economische gevolgen daarvan zijn nauwelijks te overzien, zo schrijven Russische kranten.

Nog maar een paar maanden geleden leken dergelijke sancties nauwelijks voorstelbaar. Een draconisch wetsvoorstel van de voormalige presidentskandidaat Marco Rubio (Republikeinen) en de Democraat Chris Van Hollen onder de sprekende afkorting DETER (‘schrik af’) kreeg nauwelijks steun op Capitol Hill.

Tijdlijn: Sancties VS tegen Rusland 2012: Magnitsky Act. Strafmaatregelen tegen Russen die betrokken waren bij een fraudeschandaal dat werd blootgelegd door accountant Sergej Magnitsky – die zelf werd gearresteerd en in 2009 overleed in zijn cel. 2014: Economische sancties naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim, het neerhalen van vlucht MH17 en de oorlog in Oost-Oekraïne. 2017: Het Amerikaanse Congres neemt een overkoepelende wet aan (CAATSA) voor sancties tegen Iran, Noord-Korea en Rusland. April 2018: De Amerikaanse regering zet 7 Russische oligarchen en 17 ambtenaren op de sanctieslijst, waaronder aluminiumgigant Oleg Deripaska. Augustus 2018: de VS kondigen maatregelen aan tegen Rusland vanwege een overtreding van het verdrag tegen chemische wapens – de aanslag op Skripal.

Maar dat was voor de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin, in Helsinki afgelopen juli. Tijdens de persconferentie na afloop leek Trump in de zak van Poetin te zitten. Zowel Democratische als Republikeinse senatoren reageerden woedend – vooral op de weigering van Tump om in te stemmen met de conclusie van zijn eigen veiligheidsdiensten: dat Rusland geprobeerd heeft invloed uit te oefenen op de presidentsverkiezingen.

Reservefonds

Trump haalde bakzeil, en liet weten toch achter zijn diensten te staan. Met een woedend Congres in zijn nek – en de tussentijdse verkiezingen voor datzelfde Congres in november voor de boeg – kan de Amerikaanse president zich niet veroorloven om soft te zijn over Rusland. Vooral niet nu het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in Trumps verkiezing steeds meer vorm begint te krijgen. Russische analisten verwachten dat Trump een vlucht vooruit maakt als Rusland eind november geen boete heeft gedaan over de aanslag op Skripal.

Dat alles is slecht nieuws voor de Russische economie. In 2014 beschikte het Kremlin nog over een reservefonds van 75 miljard dollar aan olie- en gaswinsten, om de klappen van de sancties op te vangen. Dat geld is nu op. Rusland is de grootste kernmacht ter wereld, maar haar economie heeft de omvang van – pakweg – de Benelux. Geen goed uitgangspunt voor een uitputtingsslag met de VS.