Een fel raadslid met zelfspot

„Ik weet precies waar ik het allemaal voor doe”, schreef PVV-politica Willie Dille in een ingezonden brief in 2014 in NRC. Ondanks de stevige verwensingen die ze kreeg, ondanks doodsbedreigingen die, zo schreef ze, ook haar kinderen bereikten.

Ze was de politiek ingegaan om te zorgen dat de toekomst van haar kinderen, pleegkinderen en de gehandicapte kinderen die zij verzorgde „geen gevaar” zouden lopen. Daarom moest in haar ogen „de toegenomen invloed van de islam in Nederland of de linkse elite die er alles aan doet Nederland op te heffen”, worden bestreden.

Woensdag, in een emotioneel filmpje op haar Facebook-pagina, maakte ze duidelijk dat het genoeg was. „Ik heb besloten ermee te stoppen.” Dille zei dat ze vorig jaar maart, op de dag van de verkiezingen, was ontvoerd en verkracht door een groep moslims met als doel haar in haar politieke werk in de Haagse gemeenteraad te belemmeren. Onduidelijk is of zij daarover aangifte heeft gedaan. Ze voelde zich „enorm in de steek gelaten” terwijl de bedreigingen alleen maar zouden toenemen.

Dubbelfunctie

Donderdagochtend bleek dat Dille zelfmoord heeft gepleegd.

Wilhelmina Ruurdina Dille (1965) werd in 2010 namens de PVV gekozen in de Tweede Kamer en was tegelijkertijd gemeenteraadslid in Den Haag voor die partij. Die dubbelfunctie hield ze, net als partijleider Geert Wilders, maar drie maanden vol.

Daarna stortte ze zich op het Kamerlidmaatschap. Niet dat ze heel zichtbaar was. In 2012 ging gratis krant Metro op zoek naar het minst bekende Tweede Kamerlid en kwam uit bij Dille. Ze reageerde tijdens een debat over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) met zelfspot: „Ik stond op nummer 1. Dat is een hoge eer. Ik neem daarom even de gelegenheid te baat om me voor te stellen. Ik ben Willie Dille. Ik heb onder andere de WMO in mijn portefeuille. Dit voor alle duidelijkheid.”

Lees ook: Kamer zwaait 51 leden uit: mensenmens, twitterkampioen en koefnoentype

Datzelfde jaar kwam er al weer een einde aan haar Kamerlidmaatschap toen de PVV zetels verloor. Dille keerde terug in de Haagse gemeenteraad, en ook daar was zorg haar belangrijkste thema. Ze werkte ruim dertig jaar in de gehandicaptenzorg.

Atoomexplosie

Maar het felst kon ze zijn over de belangrijkste PVV-thema’s: de opvang van asielzoekers, integratie en wat de PVV ‘islamisering’ noemt. Zo stuurde ze in 2016 een filmpje rond met een atoomexplosie en de tekst „imagine there’s no islam, send it back to hell”. De islam mocht van haar „worden weggevaagd”. Ze weigerde die woorden terug te nemen: „Ik heb het over de religie, niet over de mensen.” De door de islam geïnspireerde Partij van de Eenheid deed aangifte wegens haatzaaien.

Tussen Dille en de voorman van die partij, ex-PVV’er Arnoud van Doorn, boterde het allerminst. In haar Facebook-video beschuldigde zij hem achter de groepsverkrachting te zitten. Van Doorn, die in 2011 uit de PVV werd gezet nadat hij fouten had gemaakt met het beheer van het fractiebudget en zich sindsdien heeft bekeerd tot de islam, schreef op Twitter: „Ik verlaag mij niet tot een inhoudelijke reactie op de aantijgingen van mevrouw Dille.” Burgemeester Pauline Krikke (VVD) werd door Dille verweten niets te hebben gedaan met haar beschuldigingen over bedreigingen.

Intern geruzie

In de Haagse raad speelde de PVV sinds maart geen grote rol meer. Het vele interne – veelal via de media uitgevochten – geruzie tussen PVV-fractieleden, die vaak niet aanwezig waren bij raadsvergaderingen, en de concurrentie van Groep de Mos, geleid door oud-PVV’er Richard de Mos (nu wethouder), zorgden ervoor dat de partij nog twee zetels overhield van de oorspronkelijke acht uit 2010.

Lees ook: Onmin beheerst de Haagse PVV

Andere gemeenteraadsleden reageerden donderdagochtend geschokt. In een reactie noemde burgemeester Krikke Dille een „betrokken en gepassioneerd raadslid” dat „stond voor haar zaak”. PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands schreef: „Wij zullen doorstrijden, zodat haar dood niet voor niets is geweest.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.